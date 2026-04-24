【藝術文化】第1屆金繪獎得主揭曉暨頒獎典禮 張筱琦、玉米辰獲金繪大獎

文化部長李遠（右7）與首屆金繪獎得獎者合影。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部主辦「第1屆金繪獎」頒獎典禮，昨（23）日於誠品表演廳登場。行政院長卓榮泰、文化部長李遠出席，並由行政院長卓榮泰頒發「特別貢獻獎」予台灣兒童文學界「點子王」曹俊彥，致敬其逾半世紀以來在繪本創作與教育推廣上的深遠影響。典禮現場揭曉首屆「金繪大獎」等多項得主，特邀日本繪本作家長谷川義史、墨西哥繪本作家Azul López、韓國繪本作家尹汝俊及英國插畫教授Martin Salisbury等大師親臨現場擔任頒獎人，並同步啟動精采的入圍作品特展，呈現台灣原創繪本從筆尖靈光到工藝成書的精湛歷程。

第1屆金繪獎頒獎典禮，行政院長卓榮泰（左）將特別貢獻獎頒予曹俊彥。（記者潘少棠攝）

行政院長卓榮泰致詞時，特別將繪本比喻為「小朋友接觸世界的第一個窗戶」，能開啟孩子想像的美好色彩，更是將台灣國際化的重要文化力量。他強調，文化的價值並非兩億元可以量化的，而是國家深層的力量，政府除了發展科技，也會將「文化優先」放在重要地位。文化部長李遠更特別勉勵入圍者與得獎者，強調2026年是台灣的「繪本元年」。他將新一代創作者定位為「繪本國家隊」，目標是短時間內讓全世界看到台灣的文化內容。

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首屆金繪獎共計428件作品角逐，展現出台灣圖文創作豐沛的敘事肌理，評審團歷經3個月的嚴謹遴選，從24件入圍佳作中選出最終得主，由Hannah Shieh謝佳淇《憂眠鎮》獲得「繪本新人獎」；王致凱與陳怡璇《山神的邀請卡：手作一條和自然交朋友的路》獲得「繪本編輯獎」；「年度繪本獎」由老川《街上的汪先生》、朱品璇《我的頭頂長了一朵香菇》、劉清彥與張庭瑀《書店裡的小花》、顏志豪與薛慧瑩《貓房子》、潘家欣與林廉恩《媽媽商店》等5組得主共享榮耀；虛構、非虛構類「金繪大獎」則由張筱琦《三個橘色的點》、玉米辰《若是咧送批》分別獲得。

文化部指出，首屆「金繪獎」頒獎典禮特別選擇在昨日「423世界閱讀日」舉辦，從即日起至26日於松山文創園區（5號倉庫及北向製菸工廠），除了有金繪獎入圍作品展外，也將辦理涵蓋金繪座談會、創作體驗、繪本跨界展演及角色快閃等系列活動，邀請民眾走進展場，近距離感受繪本與數位、感官跨界結合的風采。詳詢「文化部繪本及圖文書主題網」。

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