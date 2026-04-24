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【藝術文化】《日本江戶傳統藝能之夜》高雄開演 歌舞伎、舞踊、邦樂全明星卡司上陣

2026/04/24 05:30

歌舞伎演員大谷廣松（右）將演出源自中世紀的舞踊《島之千歲》，由田中傳次郎（左）親自擔綱伴奏。（記者黃佳琳攝）歌舞伎演員大谷廣松（右）將演出源自中世紀的舞踊《島之千歲》，由田中傳次郎（左）親自擔綱伴奏。（記者黃佳琳攝）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕日本江戶時代的沉穩鼓聲，遇上現代高雄的藝術春潮，一場橫跨400年時空的文化震撼即將席捲南台灣。2026年高雄春天藝術節迎來年度重磅鉅獻，日本古典藝能界指標性的名門「三響會」成員、重要無形文化財保存者田中傳次郎，親自策畫並領銜的《日本江戶傳統藝能之夜》，將於今晚7點半於高雄文化中心登場。

田中傳次郎首次踏上台灣舞台演出。（記者黃佳琳攝）田中傳次郎首次踏上台灣舞台演出。（記者黃佳琳攝）

本場演出陣容堪稱「全明星」，匯聚了歌舞伎名門演員大谷廣松、津輕三味線名家第二代佐佐木光儀，以及眾多邦樂演奏家；今晚將由市瀨秀和以凌厲的「居合道演武」揭開序幕，隨後《和太鼓組曲》將以雷霆萬鈞之勢，展現出傳統樂音中的美感。

在昨（23）日演出前記者會上，現場氣氛肅穆且莊重，導演田中傳次郎特地登台，以一曲囃子獨奏《三番叟》震撼全場，隨着小鼓發出清脆而帶有靈性的聲響，田中傳次郎每一聲吶喊，都彷彿在與神靈對話。

田中傳次郎說，雖然有豐富的海外演出經驗，但踏上台灣舞台卻是第一次，這場演出立基於400年前江戶文化的精髓，希望能讓台灣感受到日本傳統藝能中最純粹的精神。

本場演出最引人入勝的亮點，莫過於田中傳次郎與長子龜井太一的「海外首演同台」，兩人將共奏《三番叟》，象徵藝能家族的世代傳承；而在《船弁慶》中，田中傳次郎更將以太鼓與笛音，交織出人間與異界驚心動魄的大戰張力。

歌舞伎演員大谷廣松將演出源自中世紀的舞踊《島之千歲》，舞步與鼓點交融，由田中傳次郎親自擔綱伴奏，展現古典藝能之韻律美感。

高市文化局副局長簡美玲表示，該節目門票已全數售罄，這不僅是田中傳次郎首次在台灣演出，更是集結日本15位頂尖藝能家組成的豪華陣容，呈獻跨越400年的江戶美學。

為了讓台灣觀眾深度領略歌舞伎魅力，製作團隊安排展示「隈取」化妝與著裝實演，觀眾可近距離一窺歌舞伎演員如何透過筆觸勾勒出威嚴的角色輪廓，以及「紋付袴」禮服背後的歷史底蘊。

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