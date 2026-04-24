【自由副刊】 陳宗暉／家庭錄影帶

圖◎余嘉琪

◎陳宗暉 圖◎余嘉琪

快過年了。父親又要躲在家裡好幾天都不出門了。一年返家一次的妹妹，多請一天假，提前南下。對我來說，準備過年，才是真的在過年。

準備過年，要先打掃心情。平日下午，來到小鎮這間由醫院改建的KTV。我們只有兩個人，也被分配到四人包廂，包廂備有獨立廁所，就像病房一樣。服藥所致，我沒有什麼想要抒發的情緒，沒有點歌的靈感，只有點菜的意願。和妹妹一起來到歌聲環繞的嘈雜空間裡，有時會讓我想起小時候的家。

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小時候，媽媽在家經營美髮店，店裡的收音機整天播放廣播節目，流行歌曲接二連三伴隨吹風機的聲響與客人來去的喧鬧，日夜陪伴我。容易吸收的旋律與容易誤解的歌詞，就這樣從小記到現在。

妹妹很快就選定幾首歌，唱得投入。我則在一旁輕聲跟著哼，不必特別使用麥克風。小包廂的螢幕沒有特別大，就像一般家用電視。很久沒有在電視上看見歌手的音樂錄影帶了，當然也很久沒有這樣坐在沙發上看電視聽歌了。

妹妹唱完一系列的情歌，忽然來了一首〈你怎麼捨得我難過〉。「只是播來聽而已，」妹妹放下麥克風，喝水休息，「小時候爸爸和媽媽吵架，我看見媽媽一個人在房間聽這首歌。」這首歌的前奏總會讓我湧上一陣難過。傷心的歌，都是唱給房間裡的一個人聽的。現在的房間裡，剩下父親一個人。

劉嘉玲有一首〈別讓我最後才知道〉，媽媽離開的那一年，睡不著的父親和我們在房間裡看電視，綜藝節目播出這首歌的音樂錄影帶，並要觀眾猜猜看，劉嘉玲在這首歌裡一共換了幾套造型？我看得眼花撩亂，根本無法數算，「如果是媽媽，一定能答對。」父親懷念地說。如今我把這首歌點出來再看一次，「這首歌是不是只有你會一年來點一次？」鏡頭裡的劉嘉玲，好像在演《重慶森林》，每一款髮型，都讓我好像在翻看媽媽店裡的美髮型錄。

每次都會點的歌，還有孫燕姿。我們可以連唱好幾首。從〈風箏〉的「你會知道，我沒有走掉」，唱到〈Leave〉的「你沒對我說再見，所以我沒有走遠」。覺得有這麼一個原地可以逗留，也是一種幸福。〈我懷念的〉接在副歌之後的層層堆疊的埋怨與質問：「誰愛得太自由？誰過頭太遠了？誰要走我的心？」以前唱得咄咄逼人，現在則特別在「誰讓愛變沉重？誰忘了要給你溫柔……」加強語氣，明白最後的這兩句，是在反問自己。我這個受害者，可能也是加害者。

就像妹妹經常提醒我的，當我自以為在幫助父親，同時也有可能是在傷害父親。從小害怕去醫院的妹妹，長大後卻在醫院從事助人工作。

有的個案讓她氣惱。「一出院就繼續喝酒不吃藥。四十多歲了還像小孩一樣不肯吃藥，整天喝酒不吃飯，然後在那邊哭說我不知道該怎麼辦，我無法控制自己。我在電話中叫他現在立刻去倒水吃藥，他竟然說沒辦法，因為他剛才又喝酒了。講到我都對他生氣，叫他要對自己負責！」

也有個案和她互相支持。「那天也有一個回診將近十年的個案跟我說，謝謝我這麼多年來都沒有放棄他，每次都在其他人無法理解他的時候，耐心聽他說話。」妹妹一旦接起個案或家屬的電話，往往就是一、兩個小時。「雖然他說我沒有放棄他，但其實，是他沒有放棄他自己。我都會跟他們說，這是你自己的改變，你要謝謝自己！」

墜落未必是直線下墜，想被接住，也不是誰都可以接得住。想不開，也不是努力就可以想開。困在自己頭腦的操場裡，怎麼繞也繞不出來。不是誰都可以想得開，就讓他去想吧，至少父親心底還有一個人可以拚命想念。

我聽妹妹抱怨上班的苦悶，妹妹聽我抱怨家裡的父親。日積月累的某一天，半夜四點我的情緒忽然再次失控，是妹妹幫我掛了隔天一早的身心科門診。

「個案的問題真的很煩。但我也漸漸學會，那是別人的情緒，別人的問題，和我沒有關係，自己不用捲進去。我已經漸漸不會把個案的問題變成自己的難題了。雖然有時還是會因為個案而難過啦。」妹妹有時就像我的姊姊。

一邊服藥，一邊自然拉開健康的距離。我現在和父親吵完架，轉身也可以繼續煮我們的晚餐了。父親則是照例躲進關燈的房間，躺進床裡，像是青少年時期的我一樣不知如何是好。我想著，如果我從來都沒有離家出走，是不是就會原封不動長成他那樣。

「你就尊重他。但如果他還是堅持己見，那就讓他自行承擔後果。你不需要替他負責。我看過太多個案家屬崩潰，都是他們替子女承擔太多責任，你真的不需要替他做到這種程度。」有時我會覺得，妹妹之所以可以這麼說，是因為她離家夠遠。

「他已經不會擔心別人了。你跟他講的事情，他只能理解當下的感受，譬如你很生氣，他很害怕，之類的，除此之外，他已經無法感受，而且也想像不到了。你就不要白費力氣了。」如妹妹所言，父親確實已經退化到只剩他自己。

情歌唱著唱著，唱得剩下自己一個人。苦難常常都只能一個人獨自走過。情歌沒有說的是，唯有兩個各自完整的人，才能並肩同行，終究不是誰完整了誰。

「有這種能力的人並不多啦。有些人真的就是功能出了問題，沒有能力做到這樣的反思。」妹妹說。成長的過程中，我們好像花了太多時間在對抗家裡不停滋長的負能量。「我想我就算開心也沒有容光煥發，是因為我之前花了太多力氣在通勤與工作裡，每天都還要打起精神面對個案的各種問題，能專心當下，順順地過完一天，我覺得已經很好了。」

幾年前，妹妹難得休假回家總是可以一直補眠，睡到中午剛好起床吃飯。現在已經容易在清晨轉醒，驚覺今天其實不必上班，就連回籠覺也睡不好。

小年夜，帶妹妹逛菜市場。過年前的菜市場，大家都在忙著團圓。和妹妹一起逛菜市場，走著走著，會覺得媽媽應該也在人群裡，我們現在正要去找她。

媽媽送給妹妹的第一隻Kitty貓，是一隻來自菜市場的大娃娃。長得很像Kitty貓，但不是真正的Kitty貓。自稱生肖屬貓的媽媽，叫這隻貓「妞妞」。妞妞的蝴蝶結後來鬆脫了，那時的媽媽已經虛弱到沒有力氣幫妹妹把妞妞的蝴蝶結縫回去。這隻沒有蝴蝶結的妞妞，從此成了世上唯一的貓。

那些沒有蝴蝶結的地方，我們自行補上。除夕的下午，依循食譜再創作，我們要製作一鍋我們家的白菜獅子頭。

只有過年才會這樣獅子大開口。把荸薺換成魷魚丁，或把蝦仁也揉進魚漿裡，好像餓了很久，整團牛豬雞肉丸愈發豐滿鮮美，反覆揉捏、拍打肉丸，除了要使其緊密，也是一種年終的宣洩與紓壓。每年都要和妹妹特地玩一回。

這是過年限定的聚餐。年夜飯，父親一年一度難得破例，端上桌的，全部都願意冒險去吃。唯有此時，父親才會卸下口罩與我們同桌。三人團聚，桌角多留一張空椅子，但沒有多準備碗筷。

好不好吃，不好說，但是大家都吃得很快樂。我喜歡這種大家一起忙碌後，再一起吃飯的快樂。飯後，側身趴在椅背上聽妹妹和父親聊著上班的事，我慢慢鬆懈下來，幾乎就要睡著了。大概也只有妹妹回家時，這張餐桌才像一個家。連我自己都有回家的感覺，在家回家。

今年過年竟然都沒有吵架。一個經常讓我回想的畫面是，妹妹和父親在客廳看電視，我在廚房準備過年期間的每一餐。妹妹難得回家，回家可以什麼都不用做。有時她也會坐在餐桌旁的椅子上，陪我一邊煮飯一邊聊天。雖然沒有媽媽的寵愛，也不必去別人家裡被別人的媽媽使喚。

過年就這麼幾天，喘息也就這麼幾天。妹妹北上，家裡重回父子各自獨居的狀態。返家一週剛剛好，再多就有可能不耐煩。雖然都沒有吵架，父親的右腳拇趾周圍卻莫名腫脹起來，隱隱抽痛。「都是因為過年吃太好。」父親認為這是痛風，於是開始怪罪香菇，怪罪蝦子。「蝦子香菇都是無辜的。再這樣下去，你就什麼都不能吃了。」父親有他自己看電視學來的營養準則，就像他的父親昔日總是堅稱吃高麗菜會流淚，從此拒吃高麗菜。

過年期間沒有門診，父親原本也想忍到年後再說。但隨著患處愈來愈腫脹，像詛咒，像怨氣，該去急診還是得去。新年走春都只願在家踏步的父親，萬萬沒想到，大家都在迎財神的這天，必須奔赴醫院。

這天的急診室相當平靜，大家都盡可能避免過年期間來醫院。感染科的值班醫師判斷，不是痛風也不是黴菌，是蜂窩性組織炎。父親獲得他最討厭的止痛藥與抗生素。我告訴父親：「吃藥是在保護你，不是在治療。」妹妹也曾經這樣跟她的個案說：「來醫院是來看健康，不是來看病。」

父親難得出門，我盡可能放慢動作、拖延時間。走出醫院，我們繞經附近的公園草地，遠遠看見一個小孩掛著點滴，坐在輪椅上，媽媽推著他到草地中央曬太陽。小孩起身，爸爸輕輕拋球給他，他們開始玩起投接球，媽媽一手高懸點滴瓶，另一手忙著用手機錄影。風和日麗，如此也是一場闔家走春。

我的手機裡有一個音檔，轉錄自一卷卡式錄音帶。塑膠外殼的貼紙上有父親的字跡，端正寫著我的名字，並標注「兩歲半」。遙遠的兒時錄音，爸爸媽媽教我念兒歌。隨著年歲，從原本的錄音帶轉錄到電腦，再轉錄進手機，可以隨身攜帶，但也不會經常播放，像個珍藏的寶貝。如此風和日麗，忽然想到可以播給父親聽。

「你聽聽這個。」我把手機靠向父親，父親彎下腰，側耳傾聽。我們都站著，因此我也略微半蹲，一起聽著一個不受控的小孩胡亂嚷嚷，一旁的大人引導著他，要他跟著念「人之初」，但小孩卻唱了一段「火車快飛」。「快念！」我們聽見大人的不耐與急躁，「大聲一點！」直到小孩終於開始把不懂意涵的「人之初」一路念下去，我也開始感受到那些不準確的字詞在我腦中同步共振。

兩歲半的自己在念的時候，不知道那一連串字句的意思，只記得父母引導的聲音模型，只是按照那個想像的模型去試著對齊而已，發音不標準，卻自成意義。那些後來隨著咬字正確而被拋棄的初始發音方式，重聽之際，竟然感到異常熟悉。僅有的三分鐘，那是只有我可以回去的角落。

音檔隨著小孩唱完幾首兒歌的片段，播完了，父親轉頭看向我，滿臉笑容，很久沒有看見父親這樣盛開笑容，「唱得好棒喔！」他對著我說，讓我忽然有一點害羞。他讓我變回錄音帶裡的那個兩歲小孩。我已經很久沒有當兒子了。

「這個小孩是誰？」他的笑意持續。「所以你沒聽出小孩的爸爸媽媽是誰嗎？」我感到詫異。父親已經忘了自己年輕時的聲音。

接著我把音檔傳給妹妹。「原來媽媽的聲音是這樣！」妹妹很想念媽媽，但也已經忘了媽媽的聲音。錄音當時的妹妹在哪裡呢？我和妹妹相差兩歲半，錄音的時候，妹妹可能就在媽媽的肚子裡即將出生，平時忙碌的媽媽，因此才得以偷閒錄下我們的唱遊。而這捲空白錄音帶，前後也就只錄了這三分鐘。

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