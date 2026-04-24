【自由副刊．愛讀書】 《五色之舟》

《五色之舟》 津原泰水原著，近藤ようこ漫畫，黃鴻硯譯，獨步文化出版

津原泰水原著，近藤ようこ漫畫，黃鴻硯譯，獨步文化出版

出身廣島的日本小說家津原泰水（Tsuhara Yasumi，1964-2022）獲獎名作，由漫畫家近藤ようこ（Kondo Yoko，1957-）改動敘述視角、增添意外結局，而有此精采圖像版本。原著敘述原為歌舞伎的男子，因病截肢無法繼續登台，遂率領一眾各有殘缺的「家人」，同住於五色之舟，透過滿足獵奇眼光的「怪人秀」巡迴演出為生。無意中得知具預言力的人面牛身怪物「件」，歌舞伎男子希望買下「件」增強陣容，由此，全家陡然跌入命運轉折處。近藤ようこ美麗的筆觸沾染著整篇小說的哀傷氣氛，那是二戰期間，日本或將戰敗，巨大的毀滅將臨之前――真的有一種「載具」，可以運送人們前往命運迥異之地嗎？小說家吉田修一分別以《國寶》、《陽光小姐》、《湖畔的女人們》所觸寫的部分主題，匯聚於此濃度頗高的短篇之中，成為了永不消散的濃霧歎息。

（takahashi mariko）

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