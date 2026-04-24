自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．愛讀書】 《五色之舟》

2026/04/24 05:30

《五色之舟》 津原泰水原著，近藤ようこ漫畫，黃鴻硯譯，獨步文化出版《五色之舟》 津原泰水原著，近藤ようこ漫畫，黃鴻硯譯，獨步文化出版

津原泰水原著，近藤ようこ漫畫，黃鴻硯譯，獨步文化出版

出身廣島的日本小說家津原泰水（Tsuhara Yasumi，1964-2022）獲獎名作，由漫畫家近藤ようこ（Kondo Yoko，1957-）改動敘述視角、增添意外結局，而有此精采圖像版本。原著敘述原為歌舞伎的男子，因病截肢無法繼續登台，遂率領一眾各有殘缺的「家人」，同住於五色之舟，透過滿足獵奇眼光的「怪人秀」巡迴演出為生。無意中得知具預言力的人面牛身怪物「件」，歌舞伎男子希望買下「件」增強陣容，由此，全家陡然跌入命運轉折處。近藤ようこ美麗的筆觸沾染著整篇小說的哀傷氣氛，那是二戰期間，日本或將戰敗，巨大的毀滅將臨之前――真的有一種「載具」，可以運送人們前往命運迥異之地嗎？小說家吉田修一分別以《國寶》、《陽光小姐》、《湖畔的女人們》所觸寫的部分主題，匯聚於此濃度頗高的短篇之中，成為了永不消散的濃霧歎息。

（takahashi mariko）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中