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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．婚姻研究院】時代眼淚 沒有對錯

2026/04/24 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／東心

老爸有時會打電話來跟我抱怨，說老媽沒事總愛翻舊帳，尤其是親戚或是老家的街坊鄰居來訪時，她更是有意無意喜歡把那些年代久遠的鳥事拿出來說嘴，常搞得烏煙瘴氣，讓老爸難堪沒面子，甚至炸毛。

那段時間，「相看兩相厭」就是他們日常的寫照。

老媽的心態我懂。因為父母親的年代是屬於「男主外、女主內」落實的舊時代，老媽被困住在「女性的付出是理所當然」的舊思維裡，就算有再多的委屈也只能往肚子裡吞。女人侍奉長輩、做家務、育兒，常被視為「應該」的；而男人在外工作賺錢承擔的責任，一直以來被定位是較辛苦的一方，相較於女性待在家，雖不是「閒閒無代誌」，但某種程度上，辛苦往往被無形抹滅。

從日常應當的瑣事到因為老媽是長媳，肩上背負著更多理所當然的責任，比如像照顧祖父母、祭拜祖先等等。或許剛開始還能自我安慰，但當長期被這些「應該」的枷鎖壓住，沉甸甸的重量讓人喘不過氣時，或是比較有反差出現的時候，老媽漸漸覺得自己始終站在一個不對等的天秤上，心中的那把尺找不到與他人相同的刻度，甚至懷疑自己在這段關係中的價值。但是為了家庭的和諧、為了孩子，她只能選擇忍耐。

好不容易媳婦熬成婆，我們也都長大了，即便逝者已矣，但老媽一逮到機會總是要趁機反擊，毒舌一番。三不五時喜歡在言語上刺傷老爸幾句，她心裡才會舒坦，因為壓抑太長、太久了。

老爸深感無辜也無可奈何，他傳承上一代刻苦耐勞，犧牲奉獻的精神。他並沒有躺平不外出工作，也是全心全意為家庭付出，究竟是為誰辛苦為誰忙，他不懂為何老媽總是心懷怨懟，在老爸眼裡，老媽就成了愛斤斤計較、心胸狹隘的老婦人。

只能說時至今日的結果，有絕大部分是那個時代背景的因所造就，沒有誰對誰錯。過一陣子，他們之間的齟齬就會逐漸消失，慢慢會和好，畢竟日子還得繼續過下去。但我知道他們彼此內心深處的那道傷口永遠好不了。

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