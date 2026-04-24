【家庭plus．微幸福案內】是水果又是甜點 紀念日少不了它

日本人在開心的日子會吃草莓蛋糕或草莓慶祝，因此各式甜點多用草莓為搭配。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

今年獲得日本草莓選手權金獎的「櫪愛果」在2023年產量超過櫪乙女，是又甜美、價格又合宜的超人氣草莓。（劉黎兒攝）

日本人近年水果消費量減少，原本名列前茅的蘋果與蜜柑尤其顯著，如果以1980年消費量為100的話，2012年蘋果只剩69，蜜柑只剩28，其後也又略減，最近20年來都讓便宜又容易吃的香蕉居冠。

草莓也難倖免，1994年每人每年吃4盒，2024年則只剩2.5盒，但比蘋果、蜜柑好，也有止跌傾向，或許因為現在草莓實在太美味了，甜度愈來愈高，品種繁多，色香味俱全，本身就是甜點，也是甜點最佳搭配，吃起來就覺得春意瀰漫！

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雖有如夏目漱石般超愛舔草莓醬的人，但日本人大抵都喜歡吃新鮮草莓，生吃草莓量是世界第一，而且草莓對日本人而言是很特別的喜慶水果，好日子或紀念日如耶誕節、生日時，都要吃草莓蛋糕或草莓，想獎勵自己時，也會買盒好草莓，跟別的水果地位截然不同，因此糕點店櫥窗都是各種草莓蛋糕。雖然近年也有白草莓，基本上紅草莓讓人覺得有喜氣與鬧意，不論怎麼搭配都美麗！

最近兩三年，我跟大多日本人一樣，生活模式改變，吃起來方便且美味最重要，冬春夏間大多吃草莓，夏天尾聲起開始吃葡萄！

草莓品種多多，有超貴族的岐阜縣「美人姬」，大顆的一顆超過80克，要價超過5萬日圓，據說栽培365日只能採5顆，身價自然不凡；最甜的則是如煉乳般糖度高達20的埼玉縣的「amarin（甘凜）」；不過這兩者都太昂貴了，我最愛的是2019年在日本產草莓最多的櫪木縣誕生的「櫪愛果（tochiaika）」，很甜而且果實不鬆軟，切了會呈現心型斷面，很受歡迎；2023年栽培面積已經超過原本第一的「櫪乙女」，今年也拿了全國草莓金獎，讓我覺得與有榮焉，但許多糕點師較愛用微酸的「櫪乙女」來搭配甜糕點。草莓吃法很多，我常搭優格或夾在紅豆麻糬的大福裡吃，尤其是艾草大福，算是自製最新鮮的草莓大福！

日本出口最多的是福岡「甘王」，雖富盛名，但運到東京索價較高，糖度也低，甚至帶酸。甘王其實日文原意是「甘尾」，尾部平坦較甜，甘王或櫪乙女等開始讓人覺得大不如前，或許因為更甜或耐力較強、不軟爛的新品種相繼問世，老品牌的時代多少過去了，享受價廉物美的櫪愛果時，這樣的感觸格外深！

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