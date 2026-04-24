【家庭plus．生活停看聽】不空盤回禮 鄰里感情佳

圖／豆寶

文／小鹿

前幾天，因為女兒吵著想吃蔬菜餅，於是我參考網路教學，買了些蔬菜依樣畫葫蘆，沒想到一試就成功，我決定多做些，順便敦親睦鄰。

隔壁新搬來一位劉奶奶，看到小女總會請她吃東西。當我拿著蔬菜餅過去時，夫妻倆正好騎車買菜回家，我請他們慢慢享用，不用急著還盤子。

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傍晚，劉奶奶拿著盤子來還，盤子上還放著幾顆奇異果，我想這應該是今早夫妻倆騎車去市場買的，因為住家離市場有一段路，我考量他們一路辛勞，一直推辭，但劉奶奶卻很慎重地說，這是她的堅持，因為她從自己媽媽身上學到，不可空盤還禮，於是她也依循自己媽媽的模式，不會空盤還人。

劉奶奶的「不空盤回禮」，真為我帶來驚喜，從此以後，只要收到鄰居端來的拿手菜，我也會在空盤中放入小點心，收到小點心的主人也跟我一樣，感受到驚喜。後來，鄰居開始有了默契似地，往往在還盤時，會放上一顆蘋果，或者是糖果餅乾。空盤禮不在貴而在心，我也發現這小小心意，似乎讓鄰里感情變得更好了呢！

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