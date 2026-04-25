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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．另一種生活】中年運動 去濾鏡實相

2026/04/25 05:30

現任健身教練美國可卡犬跟園藝活動。現任健身教練美國可卡犬跟園藝活動。

文、圖／王孟婷

多數的中年女性還在思考「外表重回20歲」，對我而言，這是不切實際的財務預算。事實上20歲的身體是「成長股」，隨便動動，股價就漲；中年的身體是「夕陽產業」，維護費逐年攀升。

我運動不是為了「增加市值（體態）」，是為了「維持基本營運（不痠痛）」。如果我的身體具備強大的護城河與自我修復能力，我現在會躺在沙發上吃洋芋片滑手機，而不是在風中遛狗，在睡前做筋骨操……

當有人跟我聊到去醫美維護或手術去眼袋，我心裡是滿滿的羨慕，因為一個全身筋骨痠痛的中年人，不會有精力去思考自己皮膚美不美、看起來是否比實際年齡年輕，我的整個思維都在維持「今天不要痠痛」這種很平實的任務，運動的本質是純維修，不是裝修。

前一屆健身教練小白狗瑪爾濟斯。前一屆健身教練小白狗瑪爾濟斯。

〈運動本意〉為了資本支出 不是興趣

看到網紅穿著漂亮的緊身衣在陽光下伸展，那叫「品牌包裝」。中年女性的運動，只是「老舊廠房維修」。

我在戶外快走，那是為了儲存維生素D3以應對更年期；我執行抗發炎飲食，是因為我已不再具備「處理工業級精緻澱粉」的韌性。

我總被朋友家人說「過得比老人院的阿媽還養生」，殊不知我稍有怠惰就會被痠痛纏身，人生只簡化到二選一，養生生活或每日疼痛上身，當然正常人都理解只有一條路可走。

承認吧，運動時心裡想的不是「我好美」，而是「這膝蓋要是報廢了，修起來比買台積電股票還貴」、「骨質疏鬆就沒救了，餘生只能在疼痛中哀嚎，而且無法止痛」。這些才是真正維持運動跟健康飲食的動力，看起來很美，已經無法鞭策中年歐巴桑我了。

〈私人教練〉運動策略 執行「極簡」

既然認命了，也就不需要去健身房那種場合鞭策自己，因為身體痠痛時時鞭策著我。

我的最佳教練是隻10.5公斤的美國可卡犬，遛狗是最高性價比的運動，狗狗負責「錨點」，人類負責「路徑」。我不認為領養牠是我在照顧牠，真實情況是牠維護了我的身心健康，我每天規律得像一條狗一般生活，牠就是我的分身，除了毛比較多，其他作息都幾乎同步。

〈飲食控制〉抗發炎餐 「低波動」保命協議

我少吃精緻澱粉，只因身體的「議價能力」降低了，一旦發炎，修復期長到會影響大小瑣事。所有的自律都是為了「不麻煩別人」。我不相信任何人，所以我必須確保我的身體至少能獨自生存，園藝活動也是抗發炎的重要一環，接近大自然確實能緩解痠痛，我本人長期實驗過，園藝療法確實很舒緩身心。

「我的靈魂想當納瓦爾，但我的筋骨提醒我，我只是個零件待修的歐巴桑。」

在追求靈魂自由之前，我只能先確保身體不痠不痛，這是我眼前最好的安排。

〈作者小檔案〉

插畫家／觀察者。

「左腦投資邏輯，右腦藝術省思。」用高密度濾心過濾世界雜訊，用溫柔的眼光練習微觀生命。在大盤震盪與步行禪的安靜河流之間，實踐一種名為「覺察」的真誠對沖。

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