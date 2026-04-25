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【藝術文化】日本狂言名家萬作之會 祖孫三代3度衛武營同台

2026/04/25 05:30

野村家三代再度登台衛武營，左起野村裕基、野村万作和野村萬齋。（衛武營國家藝術文化中心提供）野村家三代再度登台衛武營，左起野村裕基、野村万作和野村萬齋。（衛武營國家藝術文化中心提供）

〔記者蔡清華／高雄報導〕日本狂言名家「萬作之會」祖孫三代，自2019年起，延續深厚的文化交流脈絡與默契來台演出，今年第3度，4月24至26日在高雄衛武營國家藝術中心登台，由高齡95歲的日本國寶野村万作領軍，帶來《月見座頭》、《二人袴》、及《MANSAI波麗露》3齣作品。

《月見座頭》劇照。（衛武營國家藝術文化中心提供）《月見座頭》劇照。（衛武營國家藝術文化中心提供）

衛武營藝術總監簡文彬表示，「萬作之會」重返衛武營，是藝術能量最豐厚的階段，能親眼見證野村家三代同堂來台演出何其有幸，期待不久的將來，衛武營能完成「日本傳統藝術三部曲」最後一塊拼圖，為台灣觀眾探索更多的日本古典藝能。

「萬作之會」二代傳人野村萬齋說，過去的演出經驗感受高雄觀眾的熱情，目前「萬作之會」正處於最充實的階段，已臻至藝術化境的家父万作、為舞台帶來新鮮氣息的裕基（第三代），以及迎來花甲之年的自己；期盼第4度來到衛武營，由簡文彬總監帶領的交響樂團，進行一場深度的跨界共演。

「狂言」是流傳600年以上的日本傳統藝術，與「能劇」同源，兩者併稱為「能樂」，和歌舞伎、文樂齊名，為日本最具代表性的古典戲劇。有別於能劇象徵性的悲劇，狂言承襲了滑稽模仿的傳統，以口語對話與寫實動作為主，透過機智的語言與詼諧的肢體，生動刻畫市井小民的百態。

而在狂言界中，和泉流的「野村家」無疑是最具代表性的名門之一。野村万作不僅是日本政府選定的「人間國寶」，更是二戰後帶領狂言走向國際的推手；野村萬齋則繼承了這份冒險精神，大膽跨足現代影視與當代劇場，為傳統藝術注入活水，加上第3代野村裕基的嶄新活力，野村家三代成功讓這門百年藝術在當代舞台上持續發光發熱。

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