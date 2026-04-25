【藝術文化】北美館超現實主義國際特展 探索對話中的世界

「超現實主義：對話中的世界」展今登場。派翠西亞．佩斯尼尼的雕塑作品〈加札勒梅特（奧斯卡）〉（右前）為巡迴展台北站獨家亮相。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北市立美術館（以下簡稱北美館）與德國圖賓根文化交流協會（Institut für Kulturaustausch）合作，推出大型國際特展「超現實主義：對話中的世界」，即日起至8月30日於北美館地下樓D、E、F 展覽室展出。北美館表示，展覽集結近60位國際藝術家、逾120件代表性作品，媒材橫跨繪畫、雕塑、攝影與電影，呈現該運動自1920年代至今，對現實的再想像。

展覽分為「集體夢境」、「幻化無際」、「慾望之體」、「荒誕玩趣」4個單元，以「對話」形式規畫展區，將不同世代藝術家的創作並置，突顯超現實主義不僅存在於過去的歷史，更是一股持續重塑世界的動能，帶領觀眾探索潛意識與身分認同等核心議題。

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在「集體夢境」與「幻化無際」單元中，可見到雷內．馬格利特將日常場景陌異化，以及伊夫．唐吉筆下的荒蕪之境。當代藝術家如蘿倫．莫法特則透過擴增實境技術，將集體創作生成的想像世界具象化。攝影方面，克勞德．卡恩以性別流動的自拍像探索身分認同，為後世藝術家開闢新路徑。

「慾望之體」單元聚焦於對身體的觀看，曼．雷將女性背部化為帶有小提琴孔圖樣的經典作品，展現攝影技法的創新。然而，梅雷特．奧本海姆與莎拉．盧卡斯等女性藝術家則挪用相關語彙，將被動客體轉化為主體，以拼裝雕塑拉長四肢，使其成為拒絕慾望投射的載體。「荒誕玩趣」單元則展現煙燻法等非常規技法，現場更特別規畫「精緻屍體」繪畫體驗區，邀請觀眾參與不受傳統束縛的文字與圖像接龍遊戲。詳詢北美館官網。

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