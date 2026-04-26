【藝術文化】漫威無限傳奇音樂會再登台 首演指揮馬奧尼攜手NTSO獻演

漫威迷裝扮成「蜘蛛人」與鋼鐵人公仔合照。 （牛耳藝術提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕去年在台演出引起熱烈迴響的漫威《無限傳奇》音樂會，於昨（25）日晚間再度登台，在台北流行音樂中心展開首場演出。本次音樂會採「現場對位影像（Live-to-Picture）」形式，由首演指揮大衛．馬奧尼（David Mahoney）攜手NTSO國立台灣交響樂團聯袂獻演。透過交響樂團現場演奏，精準同步大銀幕上重新剪輯的23部漫威電影經典片段，帶領影迷重溫漫威電影宇宙跨越11年的壯闊旅程。

光影與聽覺的高度整合，讓現場漫威迷更能身歷其境感受電影宇宙的震撼力。 （牛耳藝術提供）

演出開始前，許多影迷們精心裝扮，有多位觀眾不約而同以「蜘蛛人」裝扮現身，與1:1等身比例的「薩諾斯」與「鋼鐵人」公仔合影。大批影迷在背板與公仔前大排長龍，紛紛擺出英雄pose合照，熱鬧程度更甚電影首映典禮。

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漫威「無限傳奇」音樂會再臨台北，由指揮大衛．馬奧尼攜手NTSO獻演。 （牛耳藝術提供）

音樂會上半場聚焦於英雄故事的起點，包含《鋼鐵人》、《美國隊長》與《雷神索爾》等角色誕生篇章。大銀幕影像由迪士尼與漫威團隊特別製作，拆解23部電影素材，為每一位超級英雄安排專屬的主題樂章，還原角色在集結前的初衷。下半場則進入《無限之戰》與《終局之戰》的史詩對決，當《復仇者聯盟》主題旋律配合全員集結畫面響起時，現場氣氛達到高潮。此外，受影迷喜愛的《星際異攻隊》系列混音金曲，亦由交響樂團在現場重現熱血節奏。

演出在視覺效果上更有顯著突破，由Lady Gaga巡演御用燈光設計師設計的舞台燈光特效與交響樂團的演奏達成同步展演，例如美國隊長盾牌飛旋時的光軌、雷神索爾召喚雷電時的閃光爆發，以及鋼鐵人戰甲啟動時的紅光，皆精準對位影像畫面。光影與聽覺的高度整合，讓現場漫威迷不僅能聆聽磅礴樂章，更能身歷其境感受電影宇宙的震撼力。

MNA牛耳藝術表示，漫威電影宇宙透過音樂與影像的緊密結合，已成為當代大眾文化的重要記憶。

此次音樂會除了昨晚的首演外，今（26）日下午2點半於台北流行音樂中心仍有一場演出，詳詢MNA官網。

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