自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】當代館展出蔡咅璟七日談 凝視城市動物生存狀態

2026/04/26 05:30

蔡咅璟個展《七日談》，三頻道錄像探討城市中動物介於自然與文明之間的生存狀態。 （當代館提供）蔡咅璟個展《七日談》，三頻道錄像探討城市中動物介於自然與文明之間的生存狀態。 （當代館提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕圖鑑裡的動物總是出現在美麗的自然場景中，現實中的牠們又身在何處？藝術家蔡咅璟2025年至紐約駐村時，在一次賞鳥活動中，無意間發現草地上有一隻死去的浣熊。其後，他將浣熊曾停留的土壤帶走製成餐盤，並在日常中持續使用……從浣熊的死亡出發，展開對城市動物生存狀態的凝視，結合台灣葬禮中「作七」的時間觀，成為作品《七日談》的核心。

《七日談》以三頻道錄像與陶藝裝置構成，在影像中，動物不再僅是自然的象徵，而是棲居於水泥與鋼鐵構成的城市環境，與人類共享相同的基礎結構，卻往往處於被忽視的位置。

此外，還有一系列繪畫組成的《The Birds of New York》，取材自藝術家於紐約舊書店購入的1960年代鳥類圖鑑書頁，原稿描繪鳥類棲息於理想化的自然環境中，蔡咅璟則以壓克力顏料覆寫背景，將鳥類重新置入牠們實際所處的當代城市景觀。這種「蓋圖」的修改方式，不僅回應現實環境的變化，也隱含對權威影像與觀看權力的質疑。同時，也成為錄像中的動畫敘事元素，探討城市中動物介於自然與文明之間的生存狀態。

「七日談—蔡咅璟個展」即日起至7月5日，在台北當代館MoCA Studio展出。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中