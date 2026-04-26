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【藝術文化】當代館展出蔡咅璟七日談 凝視城市動物生存狀態
蔡咅璟個展《七日談》，三頻道錄像探討城市中動物介於自然與文明之間的生存狀態。 （當代館提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕圖鑑裡的動物總是出現在美麗的自然場景中，現實中的牠們又身在何處？藝術家蔡咅璟2025年至紐約駐村時，在一次賞鳥活動中，無意間發現草地上有一隻死去的浣熊。其後，他將浣熊曾停留的土壤帶走製成餐盤，並在日常中持續使用……從浣熊的死亡出發，展開對城市動物生存狀態的凝視，結合台灣葬禮中「作七」的時間觀，成為作品《七日談》的核心。
《七日談》以三頻道錄像與陶藝裝置構成，在影像中，動物不再僅是自然的象徵，而是棲居於水泥與鋼鐵構成的城市環境，與人類共享相同的基礎結構，卻往往處於被忽視的位置。
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此外，還有一系列繪畫組成的《The Birds of New York》，取材自藝術家於紐約舊書店購入的1960年代鳥類圖鑑書頁，原稿描繪鳥類棲息於理想化的自然環境中，蔡咅璟則以壓克力顏料覆寫背景，將鳥類重新置入牠們實際所處的當代城市景觀。這種「蓋圖」的修改方式，不僅回應現實環境的變化，也隱含對權威影像與觀看權力的質疑。同時，也成為錄像中的動畫敘事元素，探討城市中動物介於自然與文明之間的生存狀態。
「七日談—蔡咅璟個展」即日起至7月5日，在台北當代館MoCA Studio展出。
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