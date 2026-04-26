【藝術文化】蔡博丞新作網首演 以當代舞蹈解構全球局勢

編舞家蔡博丞將國際局勢的權力流動轉化為具體身體語彙，舞者在巨大繩網前，舞出充滿張力的拉扯與肢體交纏。（蔡耀徵攝影，兩廳院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國家兩廳院主辦的台灣國際藝術節（TIFA），邀請蔡博丞領軍的丞舞製作團隊（B.DANCE）帶來新作《網》於昨（25）日首演，其以近年國際戰爭與動盪局勢為發想核心，透過舞蹈語彙回應全球衝突、權力重組與社會不安等議題，是蔡博丞首度登上TIFA舞台的里程碑之作。

編舞家蔡博丞長年活躍於歐洲舞壇，擅長將宏觀的社會局勢轉譯為強烈的集體張力，此次新作《網》即是將世界視為一張由個體構成、持續生成的網，在絲線的拉扯與修補間，探討新的秩序可能。

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《網》共分為5個核心段落，層次分明地拆解當代動盪。序曲〈初絲〉直面戰爭爆發的撕裂感；〈纏結〉描繪身體在破碎世界中掙扎重組的狀態；〈沉網〉象徵動盪中逐漸形成的連結；〈裂縫〉呈現權力對抗下的結構崩解；終章〈再織〉則指向衝突後重建關係與秩序的可能。蔡博丞透過東方身韻與當代舞蹈語彙的交織，將抽象的國際權力流動轉化為具體可感的身體語言，邀請觀眾重新思索個體與全球局勢的緊密連動。

兩廳院表示，TIFA長年匯聚國際重要創作者，此次蔡博丞帶領丞舞製作團隊首度站上國家戲劇院舞台，不僅延續其對群體關係與身體結構的關注，更為台灣觀眾帶來具備國際視野的當代表演藝術作品。在世界局勢不斷重組的當下，這部作品將引領大眾透過劇場的視角，感受這張由眾人共同編織、持續震動的當代之網。

今日下午2點半於國家戲劇院還有一場演出。詳詢OPENTIX。

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