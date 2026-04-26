自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】蔡博丞新作網首演 以當代舞蹈解構全球局勢

2026/04/26 05:30

編舞家蔡博丞將國際局勢的權力流動轉化為具體身體語彙，舞者在巨大繩網前，舞出充滿張力的拉扯與肢體交纏。（蔡耀徵攝影，兩廳院提供）編舞家蔡博丞將國際局勢的權力流動轉化為具體身體語彙，舞者在巨大繩網前，舞出充滿張力的拉扯與肢體交纏。（蔡耀徵攝影，兩廳院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國家兩廳院主辦的台灣國際藝術節（TIFA），邀請蔡博丞領軍的丞舞製作團隊（B.DANCE）帶來新作《網》於昨（25）日首演，其以近年國際戰爭與動盪局勢為發想核心，透過舞蹈語彙回應全球衝突、權力重組與社會不安等議題，是蔡博丞首度登上TIFA舞台的里程碑之作。

編舞家蔡博丞長年活躍於歐洲舞壇，擅長將宏觀的社會局勢轉譯為強烈的集體張力，此次新作《網》即是將世界視為一張由個體構成、持續生成的網，在絲線的拉扯與修補間，探討新的秩序可能。

《網》共分為5個核心段落，層次分明地拆解當代動盪。序曲〈初絲〉直面戰爭爆發的撕裂感；〈纏結〉描繪身體在破碎世界中掙扎重組的狀態；〈沉網〉象徵動盪中逐漸形成的連結；〈裂縫〉呈現權力對抗下的結構崩解；終章〈再織〉則指向衝突後重建關係與秩序的可能。蔡博丞透過東方身韻與當代舞蹈語彙的交織，將抽象的國際權力流動轉化為具體可感的身體語言，邀請觀眾重新思索個體與全球局勢的緊密連動。

兩廳院表示，TIFA長年匯聚國際重要創作者，此次蔡博丞帶領丞舞製作團隊首度站上國家戲劇院舞台，不僅延續其對群體關係與身體結構的關注，更為台灣觀眾帶來具備國際視野的當代表演藝術作品。在世界局勢不斷重組的當下，這部作品將引領大眾透過劇場的視角，感受這張由眾人共同編織、持續震動的當代之網。

今日下午2點半於國家戲劇院還有一場演出。詳詢OPENTIX。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中