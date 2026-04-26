【藝術文化】新北十三行博物館與花蓮考古博物館 締結姐妹館

新北市立十三行博物館與花蓮縣考古博物館簽訂合作備忘錄，新北市文化局長張䕒育（右2）、花蓮縣文化局長陳建村（左2）出席締結姐妹館儀式。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市立十三行博物館與花蓮縣考古博物館昨（25）日簽訂合作備忘錄，由新北市文化局長張䕒育、花蓮縣文化局長陳建村出席締結姐妹館儀式，互贈具代表性的文物複製品：十三行「人面陶罐」與花蓮考古館「豐田玉夜燈」，象徵跨縣市考古文化交流的里程碑。

張䕒育表示，花蓮縣考古博物館多年來積極響應參與新北市國際考古論壇及新北考古生活節，雙方已建立公眾考古的教育推廣默契，今年簽訂合作備忘錄，更是有助於雙方在史前文化及南島歷史相關主題研究合作。

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張䕒育表示，新北市及花蓮縣的史前文化皆起於大坌坑文化，台灣北部以十三行文化為代表，台灣東部以靜浦文化為代表，為落實遺址監管保護工作，新北市和花蓮縣各自成立了十三行博物館及花蓮縣考古博物館，她相信透過跨縣市合作的戰略行動，彼此能資源共享、深化研究，並提升學術影響力，響應聯合國SDGs永續發展目標，透過創意及行動，讓文化與環境共生共榮。

昨天與今天為新北考古生活節，邀請十三行博物館姐妹館：韓國全谷史前博物館、國立海洋博物館、日本山梨縣立考古博物館、兵庫縣立考古博物館、宮崎縣立西都原考古博物館等代表，昨天共同出席締結儀式，並在考古生活節設置推廣攤位，邀請民眾來體驗好玩又有趣的考古破關任務。

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