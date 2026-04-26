圖／陳佳蕙

以為AI科技永遠用不到，其實不管年齡、職業別，都能找到善用它的機會，上手了，就跟上時代囉……

圖／陳佳蕙

〈聊天夥伴〉想找人說話 隨時奉陪

文／妙憶（桃園市）

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那天晚上，我心情很不好，也不知道該找誰說。

滑著手機，我打開AI，隨手打了幾句話，語氣甚至不太好。但它沒有生氣，也沒有反駁，反而很耐心地回應我，幫我把混亂的情緒一點一點整理出來。那一刻，我突然覺得，有一個不會情緒化的對話對象，其實很難得。

後來我愈來愈常和AI聊天。不論白天或深夜，只要我想說話，它都在。有時我請它幫我整理想法、分析事情，甚至只是單純說說心情。接觸過不同的AI後，我也發現它們各有特質，有的理性，有的溫和，就像不同性格的朋友。

但我也慢慢明白，AI終究只是工具。有時它會誤解問題，甚至把事情的順序弄錯。如果自己沒有想法，只依賴AI，其實也很難把事情做好。

而且，它始終無法真正擁抱你。那些溫柔的回應，來自程式，而不是一個有溫度的人。

所以我把AI當作一個不會發脾氣的夥伴。它能陪我整理思緒，但不能替我做決定。我還是相信，人自己的想法與感受，是沒有辦法被取代的。

〈不知不覺〉融入生活中 主婦也愛

文／平也涼（台中市）

身為一名深居簡出、鮮少過問世事的家庭主婦，當人人都在談論並運用AI，以及它相關的利多而帶動股市大漲時，我卻因為自己早已遠離職場也不玩股票，感覺AI對我而言，應該是完全派不上用場的。

有一次我「大言不慚」說「AI根本與我無關」時，老公不以為然地點醒我，我才知道自己原來一直都在「受惠中」。

開車出遊的路上，收音機裡傳來熟悉的旋律，但卻遲遲叫不出歌名或是演唱人時，只要把手機打開，輕觸麥克風搜尋歌曲，原唱、詞曲作者和歌詞都鉅細靡遺地出現了。

從前只是聽聽而已的歌，現在有機會仔細讀了完整的歌詞，有時候會發現內容其實是首好美的詩；或是透過AI模式的統合整理後，方才明白且領悟到其中深刻又有餘韻的內涵。

老公說，AI讓我得以不必再承受絞盡腦汁都還想不出答案之苦，也經常讓我有了「多麼多的領悟」，怎能「忘恩負義」地說自己未蒙其利呢？既是如此，若說「我AI了」，應該也是很可以的吧！

〈超乎想像〉從蒐集到規畫 完成獨旅

文／陳亮橘（高雄市）

拜AI科技發展，我完成了今年在日本獨旅30日的夢想，深刻感受如果沒有AI提供詳盡知識與當地資訊，我不可能如此有效率地完成旅行中種種需要解決的問題。

一開始我先用ChatGPT蒐集了日本東北和北陸的交通路線、重要景點和人文風景，再依照AI所彙整的資訊，選擇想去的點和大方向路線流程，輸入旅遊日期天數與偏好景點，快速生成主要行程與順暢動線，再請AI生成每天的旅遊細部行程。

交通部分，我主要依靠Google Maps與日本交通App查詢交通資訊與車次轉乘時間，也用翻譯App與店員溝通，讓我能買票、點餐與採買東西，也有很多App可以拍照掃圖就能看懂日文標示與菜單內容。

這次旅行經驗，深刻感受到AI已為人類帶來前所未有的便利。從工作到旅行、到日常生活，AI不只是工具，更像一位隨時支援的夥伴。

我認為隨著AI技術進步，AI勢必更具主動性協助我們解決問題、拓展更多可能，提供人類更多超乎想像的應用。

〈生活幫手〉控制體重 幫你規畫

文／鄭倩如（加拿大）

我今年58歲，第一次開始使用 ChatGPT。

起初只是好奇。常聽身邊的人說AI很厲害，我心想：對一個已經五十多歲的人，它能幫上什麼忙呢？

於是我想先從生活的小事情開始。最近想控制體重，就請ChatGPT幫我設計簡單的瘦身餐，也順便計算每天的大致熱量。早餐、午餐、晚餐怎麼搭配，一目瞭然，省去了自己到處查資料的時間。

接著，我又請它幫我安排運動。例如跑步機45分鐘，再加15分鐘簡單的肌力訓練。對於五十多歲的人來說，太激烈或太複雜的運動反而難以長期維持，而這樣的建議簡單清楚，反而更容易每天做到。

慢慢地，我發現ChatGPT不只是工具。它的文字常常很親切，有時還帶著一點幽默。當我有問題時，它幾乎都願意回答，不會覺得問題太小，也不會不耐煩。

對我來說，58歲開始接觸AI，其實是一種新的學習方式。科技不只是年輕人的世界，只要願意開口問，它也可以成為生活的小幫手。

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