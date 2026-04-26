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【藝週末．藝週推薦展覽】人神共享的食福，心靈祈祝的香路─「恁兜攏按怎拜？從餐桌到神桌的藝術連結」展

2026/04/26 05:30

陳盈如2025年作品〈神來也．同學會〉。陳盈如2025年作品〈神來也．同學會〉。

文．攝影／林昱晴

香港藝術家vawongsir 2023年作品「加多雙筷」藝術計畫。香港藝術家vawongsir 2023年作品「加多雙筷」藝術計畫。

《論語．八佾》云：「祭神如神在。」人世的祈願牽引著心念，將神的臨在層層轉譯，透過宴饗的虔敬之心，連通日常的祝禱與應許。就時代意義而言，宗教、民俗信仰除了化為藝術創作當中的田調與奇觀的演現，還能帶給觀者怎樣的啟發和影響？台南市美術館「恁兜攏按怎拜？從餐桌到神桌的藝術連結」展覽以日常的餐桌做為策展的發想，沿著生活紋理的擴延，思考神桌如何化為遞送人間願望的寄託，而藝術，又如何牽引出貫穿日常感官與精神信仰的創意思路。展期至5月24日。

邱國峻2018年作品〈眾生聯盟系列─01〉。邱國峻2018年作品〈眾生聯盟系列─01〉。

台南擁有逾千座宮廟，如同一張密布的網絡，將歷史、信仰與日常緊密連結，構成無形的精神地景。時間回溯至2022年台南市美術館與法國凱布朗利博物館共同策畫的「亞洲的地獄與幽魂」展，便嘗試由亞洲視角的鬼神信仰，連結眾人對於非自然力量的未知與恐懼，進而交織為一場當代對話，探索視覺文化如何回應生死議題。而「恁兜攏按怎拜？從餐桌到神桌的藝術連結」展則將這條對話的脈絡，推向更貼近身體經驗的層次，不再停留於幽冥與想像的邊界，轉而深入餐桌與祭祀之間，串連起一道穿越感官與信仰的隱形軸線。

蔡濰任2019年作品〈烏面神─城隍〉（中）、李育昇2021年作品〈七爺八爺電氣神將系列〉。蔡濰任2019年作品〈烏面神─城隍〉（中）、李育昇2021年作品〈七爺八爺電氣神將系列〉。

文化辦桌，藝術拼盤

許武勇2008年作品〈台南天公廟廟庭〉。許武勇2008年作品〈台南天公廟廟庭〉。

飲食是生活所需，也是情感、祈願與文化認同的載體。在台南，餐桌與神桌互為映照，將細瑣凡俗昇華為儀式，升起炊煙的餐桌安頓日常，燃點香火的神桌安放祈願。當料理從餐桌端上神桌，食物便化為向神明遞送心意的媒介，承載了祝願、祈求與無以名狀的牽繫。當祭祀結束後，神桌上的供品回到人們的餐桌，享用敬奉神明的供品，形同沾染神明的福氣，人神共食，共享福分，這便是台南在地的「食福」（tsia̍h-hok）哲學蘊含的美好寓意。台南的飲食文化，正是在這樣的脈絡中醞釀而成，食不厭精，膾不厭細，用最美好的食物來敬獻神明，菜頭粿、米糕、紅龜粿等道地小吃，最初皆源自敬神的日常之中，由此造就了台南「美食之都」的地位。

陳啟村2022年作品〈福虎〉。陳啟村2022年作品〈福虎〉。

若將台南特有的飲食文化視為一種策展語彙，那麼「恁兜攏按怎拜？從餐桌到神桌的藝術連結」展覽本身便如同盛大的「辦桌」，將一場關於文化的盛宴，在視覺與感官之間鋪陳開來。策展團隊採用「辦桌拼盤」的策略，讓各式元素如同佳肴並置，模糊視覺藝術、傳統工藝、設計與文創的邊界，並透過「視覺藝術多元對話」、「台灣原創IP文化新生」及「宮廟博物館良性互動」3大方向，精選255件作品展出，打破既有的分類與界限，傳統工藝、宮廟文物、當代藝術與潮流文化符號彼此交錯，構築出充滿層次的文化拼盤。當觀者穿行其間，便能逐步理解信仰如何滲入這座城市與時代文明的生活細節，進而化為世代相續的文化動能。

黃憶人2022年作品〈聖杯虎〉。黃憶人2022年作品〈聖杯虎〉。

信仰與美食的交集

「虎爺發財公」互動區，在美術館體驗廟埕敬拜的儀式感。「虎爺發財公」互動區，在美術館體驗廟埕敬拜的儀式感。

台南市文化局自2022年起積極推動「宮廟博物館」認證制度，以文資處歷年累積的宮廟工藝調查為基礎，系統化盤點並認證廟宇內的文物與傳統工藝。台南市美術館館長龔卓軍表示：「這些宮廟博物館所典藏的物件，有些超過百年，甚至300年。在策展團隊發想、討論的過程中，我們發覺『恁兜攏按怎拜？』這個帶有地方語感的探問，是從信仰到日常生活、從食物到餐桌、從神桌到城市文化，全面概括的一個總結。藉由展覽，我們將美術館的策展與天壇、府城隍廟、竹溪寺的文物、工藝建立起具體的連結，透過神桌、桌裙……的借件，與美術館典藏的繪畫、雕塑、攝影作品……展開對話之後，從餐桌到神桌就有更多的食物主題被突顯出來。」

唐硯漁收藏的99尊虎爺於舞台式供桌上展出。唐硯漁收藏的99尊虎爺於舞台式供桌上展出。

當民間信仰進入當代藝術的語境，不同體系的物件在此交會，宮廟的儀式、街區的紋理、工藝的細節，乃至於世代累積的情感與記憶，遠不僅是宗教儀式的集合，這些層次彼此交織，構成了極其深厚的文化系統，其豐富程度，往往超出美術館既有的論述與詮釋方式。策展人邱雨萱指出，展覽的構思，源自台南做為「美食之都」與「眾神之都」的雙重特質。在府城，日常飲食與民間信仰緊密交織，而家庭中的「餐桌」與「神桌」往往共享同一個空間與味道，並由女性長輩擔任連結這兩端的情感中介者。「在空間限制的轉化上，由於展間原為古蹟棟，牆面布展的限制多，展覽主題確定後，順勢利用『餐桌』與『神桌』做為展示媒介。而在田調與研究方面，我們結合了台南市政府2022年啟動的『宮廟博物館』計畫。這套計畫透過認證與數位平台，讓分散各地的廟宇轉型為文化場域，解決傳統工藝『被神化卻不被認識』的困境。本次與台灣首廟天壇天公廟、臺灣府城隍廟、北汕尾媽祖宮鹿耳門天后宮、竹溪禪寺、八吉境道署關帝廳等5間寺廟合作，讓宗教文物與視覺藝術互連。另一方面，為了打破同溫層，我們邀請7個台灣原生文創IP打造供品，並與漫畫《神明便利商店》聯名主視覺，利用『破圈效應』，吸引不同世代的觀展群體。」

竹溪寺借展的上下桌、設計師的仙界傳說動態影像作品〈玉皇上帝〉。竹溪寺借展的上下桌、設計師的仙界傳說動態影像作品〈玉皇上帝〉。

儀式的實踐，時代的流變

潘麗水作品〈玉皇大帝〉。潘麗水作品〈玉皇大帝〉。

餐桌與神桌，一端繫於人間的煙火，一端迎向敬拜神明的感通。展覽分為4個子題，「拜什麼吃什麼？吃什麼拜什麼？」展區探討供品如何隨著時代變化而異，時空雖異，但禮意不變，萬變不離其心其本，每個家庭的祭拜方式各具風格，也形構出多元豐富的生活圖景。展場除了呈現由竹溪寺借展的上下桌，考驗「虔誠度」與「創意值」的互動關卡也模擬了家庭餐桌，讓人身臨其境，進行擺設供桌的實踐體驗。

林純用2024年作品〈新港明日餐桌〉。林純用2024年作品〈新港明日餐桌〉。

步入「神祇與日常的鏈接」展場，迎面而來的是百虎齊發的視覺震撼，由國立高雄師範大學唐硯漁副校長收藏的99尊虎爺，在LED燈條與三角旗幟打造的舞台式供桌上各顯神通，展間裡並有多位藝術家的虎爺作品，總數共為108隻。虎爺不只是神明的坐騎，更是承擔驅邪、鎮宅與庇護孩童職責的守護神，而「虎爺」的閩南語發音帶有「富裕」的吉兆，也讓祂成為庶民心中招財納福的象徵。舞台式供桌下方設有「虎爺發財公」互動區，可在祈福後以硬幣換取「虎爺福袋」發財金，在美術館體驗廟埕敬拜的儀式感。

蔡草如的版畫〈虎爺公〉、黃憶人以琥珀創作的〈聖杯虎〉，以及國寶級工藝家陳啟村所雕刻的〈福虎〉，展現虎爺做為守護者的多元樣貌。《虎爺實習中》的當代IP創作，則讓虎爺的可愛形象進入了數位與流行文化的場域，與年輕世代產生新的連結，讓信仰得以在不同世代之間流轉，既保有深層的核心精神，也展現出靈活而多變的表現形式。

人神共在，神性的延展

春源畫室潘麗水以精細工筆描繪萬神之首〈玉皇大帝〉；「醫生畫家」許武勇運用結合立體派與野獸派技法的刀筆線條，呈現其原創的「羅曼主義」風格，〈台南天公廟廟庭〉畫出了人們生活在天公庇佑下的喜樂日常。在當代文化語境中，神祇的形象悄然改變，祂們從廟宇的深處走向數位時代，形貌在創意轉譯之間更具親和力。這樣的轉化並未削弱信仰的存在，反而使其更加貼近當代情感的脈動，也映照出台灣文化的多元流動。神像因長年香火燻染而轉為深黑，蔡濰任〈烏面神─城隍〉傳達了「人與神共在」的狀態，也是信仰歷經歲月而沉澱的證明。李育昇以機器人裝甲概念打造的〈七爺八爺電氣神將系列〉，以威嚴凜然的形象回應社會議題，具有守護台灣歷史轉型正義，以及多元性別平權的意涵。

「廟口信徒與喫食」展區連結廟口縮影，探討「食福」哲學如何造就台南的美食文化。邱國峻〈眾生聯盟系列〉與沈昭良〈STAGE〉顯現了陣頭與廟口的生猛氣息，陳盈如創作的〈神來也．同學會〉則是想像眾神收到供品後互相分享閒聊、腳趿拖鞋開派對的奇幻景象。

「好好吃頓飯」展區強調多元包容，唐唐發與FIDATI（PINDY WINDY）共同創作的〈星月前的感恩〉，記錄了伊斯蘭教開齋日的聚餐景況。香港藝術家vawongsir在「雨傘革命」後，希望走出被迫逃亡的陰霾與想家的感傷，走進台灣人的家庭，透過「吃一頓家常便飯」來感受台灣的自由與溫度，並親手繪製這些家庭的全家福做為感謝，「加多雙筷」藝術計畫就是最為真實的人間修行。林純用帶領新港文教基金會的志工們創作〈新港明日餐桌〉，將媽祖遶境後，在街頭收集的回收物與垃圾，化為12道吉祥菜，提醒你我：當我們祈求神明保佑、熱鬧辦桌的同時，是否也應正視環境永續的重要？

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