【藝術文化】歐洲台灣文化年5月起跑 劉玄詠：讓國際在維也納聽見台灣、看見台灣

聚焦台灣人權發展歷史的「維也納台灣電影節」將於6月7日登場。（駐奧地利代表處提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部與外交部去（2025）年共同發起「歐洲台灣文化年」，以文化為外交搭橋，成功與歐洲各國建立緊密與互信的關係。林佳龍去年出席歐洲台灣文化年時，於維也納接受本報獨家專訪便提到，文化是打開國家通往世界更寬廣的路徑，「歐洲台灣文化年」不僅要續辦，還要細辦。

台北市立國樂團歐巡行程最終站將於6月7日登維也納金色大廳演出。（北市國提供）

因此，我國駐奧地利代表處續辦第2屆歐洲台灣文化年，宣告系列活動將於5月起跑，其中，6月7日的「台灣日」，將有多項活動同時登場，駐奧地利大使劉玄詠表示，希望讓國際「在維也納聽見台灣、看見台灣」，對台灣文化有更多機會接觸與了解，增進國家之間的文化交流。

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劉玄詠指出，去年第1屆特別介紹台灣不同族群的音樂元素，例如原聲兒童合唱團的原聲音樂、新竹縣客家八音團、榮興客家採茶戲劇，特別是台灣傳統客家八音和西方樂器長號的對話，讓觀眾們第一次近距離深刻感觸台灣傳統音樂的特色和效果，榮興客家戲團精緻的身段和唱腔更博得滿堂喝采。劉玄詠認為，巧妙運用西方人熟悉的樂器展現台灣傳統的元素，確實能快速拉近不同國度間民眾距離。

劉玄詠指出，今年的規畫，除了音樂會之外，也加入重要的視覺藝術，包括電影節和繪畫展覽，特別是台灣近年來用電影記錄了人權的歷史和過程、彰顯台灣人權的重要性和進步，能讓更多不同國家的觀眾更清楚了解，台灣的民主、人權不是天上掉下來，是很多先輩們用血、淚換取而來的，「我們也要有自信航向世界，擁抱世界。」

2026年第2屆「歐洲台灣文化年」以「在維也納聽見台灣、看見台灣」為題，一系列文化藝術交流活動，將於5月28日揭開序幕，花蓮原住民排笛團將遠赴維也納，在著名的巴洛克建築「彼得教堂」演出。

6月7日的「台灣日」，有多項活動一起登場。首先是由台北市立國樂團團長鄭立彬親自率團歐巡的行程，最終站將於當天上午11時登維也納金色大廳演出；然後，13時30分於國家電影院花園餐廳舉辦「台灣美食品嘗」，15時於奧地利國家電影院舉辦「台灣電影節」，首場放映《大濛》。

今年維也納台灣電影節，將於6月放映5部電影，分別是7日《大濛》，20日《返校》、21日《造山者》、27日《尋找湯德章》、28日《烤火房的一些夢》。

之後將接力的，是7月1日由莊碧華率領的台中藝術家合唱團，於彼得教堂舉辦「歌詠台灣」音樂會；10月4日起，台灣法國沙龍學會超過15位藝術家作品，將於維也納市民畫廊舉行以「福爾摩沙之美」為主題的畫展；10月8日則有李哲藝率領的灣聲交響樂團，於維也納金色大廳演奏以台灣歌謠交響化的音樂會。

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