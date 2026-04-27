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【藝術文化】拉哈夫．夏尼率慕尼黑愛樂訪台 北高演出

2026/04/27 05:30

慕尼黑愛樂將由指揮拉哈夫・夏尼（站者）率團，攜手韓國鋼琴家趙成珍展開亞巡。（巴哈靈感提供）慕尼黑愛樂將由指揮拉哈夫・夏尼（站者）率團，攜手韓國鋼琴家趙成珍展開亞巡。（巴哈靈感提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕慕尼黑愛樂（Münchner Philharmoniker）睽違11年再登台，由即將出任首席指揮的拉哈夫・夏尼（Lahav Shani）親自率團，將自4月29日起於北、高演出3場，其中包括2場與韓國鋼琴巨星趙成珍（Seong-Jin Cho）合作的演出。

【藝術文化】拉哈夫．夏尼率慕尼黑愛樂訪台 北高演出慕尼黑愛樂將於4月29日登台巡演。
（巴哈靈感提供）

主辦巴哈靈感表示，慕尼黑愛樂創立於1893年，以渾厚音色與高度張力聞名，作曲家馬勒曾親自指揮樂團首演其第4、第8號交響曲；樂團還歷經多位傳奇名指揮包含福特萬格勒（Wilhelm Furtwängler）、肯培（Rudolf Kempe）、傑利畢達克（Sergiu Celibidache）、提勒曼（Christian Thielemann）、梅塔（Zubin Mehta）等人的淬鍊，被視為德奧作品最正統的詮釋者。

此次訪台3場音樂會，首先是台北國家音樂廳於4月29日演出《艾格蒙》序曲、普羅高菲夫《G小調第2號鋼琴協奏曲》，以及布拉姆斯《E小調第4號交響曲》；5月1日演出莫札特《後宮誘逃》序曲、舒伯特《B小調第8號交響曲「未完成」》，以及馬勒《D大調第1號交響曲「巨人」》。5月2日移師高雄衛武營音樂廳，演出莫札特《後宮誘逃》序曲、貝多芬《C大調第1號鋼琴協奏曲》，以及馬勒《D大調第1號交響曲「巨人」》。詳詢OPENTIX。

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