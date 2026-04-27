【藝術文化】紀柏豪《Life in Motion》洛杉磯音樂中心登場 展現台灣數位藝術創作實力

《Life in Motion》從生命發想，以9段影像串接微生物、植被到地貌等不同的觀展體驗。（駐洛杉磯台灣書院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕在文化部支持下，駐洛杉磯台灣書院與加州指標場館「洛杉磯音樂中心」（The Music Center）再度攜手，即日起至6月28日推出台灣新媒體藝術家紀柏豪的沉浸式數位藝術展《Life in Motion》。展覽結合影像投影與互動感測技術，打造隨觀眾移動而變化的動態藝術空間，向美國社會大眾展現台灣近年在科技藝術領域的卓越研發與創作實力。

駐洛杉磯台灣書院表示，紀柏豪長期探索數位影像與空間敘事的結合，曾於2022年入選文化部與美國「18街藝術中心」（18th Street Arts Center）合辦的駐村創作計畫。本次與洛杉磯音樂中心首度合作推出數位藝術展，不僅是為台灣藝術家成功爭取於國際頂尖場域露出，更象徵台灣在全球當代數位藝術版圖中扮演的關鍵角色，期望透過沉浸式互動體驗，讓更多國際觀眾認識台灣當代數位藝術豐富能量。

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《Life in Motion》由紀柏豪率「融聲創意」團隊共同打造，前期開發獲文化部「科技藝術創作發展補助」支持。作品結合即時影像生成與互動感測系統，建構多組動態場景所組成的沉浸式空間，觀眾在場域中的行走與駐足，都能即時驅動影像畫面變化，使每段體驗都成為「僅此一次」的當下。詳詢洛杉磯音樂中心官網。

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