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【自由副刊】 陳黎／夢小冬 － 擬梅蘭芳獨白

2026/04/27 05:30

圖◎阿尼默圖◎阿尼默

◎陳黎 圖◎阿尼默

那年九月，杜先生六十華誕

上海中國大戲院連十日義演

未同台的你我，緣慳一面

竟成永別。家中收音機旁

聽電台直播你唱《搜孤救孤》

「娘子不必太烈性，卑人言來

你是聽……」一字一山，一腔一骨

堅毅一如未及弱冠的你。想當時

北京王府堂會，陰陽易位，十九歲

人稱「冬皇」的新秀坤生你，扮

正德皇帝，梅龍鎮上遊龍戲鳳

撩撥三十三歲伶界大王我所飾村姑李鳳

啊，我一代名乾旦，甘心被你戲……

戲中的乾坤顛倒，又顛倒回人生

造設成你我四載夫妻之合——啊，

或者不合……北京無量大人胡同

「綴玉軒」家邸內，我已與兩妻

同住，猶以「兼祧」之名誘你成婚

你把老生唱成鐵線，字字帶刃

我把旦角唱成流水，水袖翻雲

處處留情，卻留不住刀痕……

我會做戲，會圓場，卻不敢翻案

你要正宮調名，堂堂一筆，入木到位

我名滿天下，天下之大卻容不得為你

將「名分」兩字端正寫。後台人

叮嚀我名角不可走錯步位，我便把

心事全走成過門，要全場不倒，句句

能圓——啊，原來圓到極處便是虧欠

天津《大公報》第一版上，二十六歲的你

連三天刊「緊要啟事」，決絕澄清與我

脫離關係事，而之前兩年，杜先生強勢

介入調停，讓我以四萬銀元做你離婚償

啊，我青衣正旦，縱稱伶王，豈能敵

上海灘「青幫」皇帝？我只能賣掉

曾讓你在門口受辱的「綴玉軒」宅邸

快斷此青史。你留言「以後我要麼不

唱戲，要麼唱得比你好；要麼不嫁人，

要麼嫁一個跺腳能亂顫的人……」

中國大戲院你兩日公演，果成廣陵絕響

四十二歲的你隨「跺腳能亂顫」的杜先生

移居香港。六十三歲的他毅然在病榻前舉辦

婚禮，娶你為「五夫人」，去世前留給

你遠少於「四萬銀元」的兩萬美金……

你聽過六十一歲，耳順而腰、肩未甚順的我

演唱的《霸王別姬》嗎？「勸君王飲酒

聽虞歌，解君憂悶舞婆娑……」水袖

劍舞，仍換得滿堂彩聲。卸妝後，銅鏡裡

四面楚歌中悲吟「風入松」〈垓下歌〉的

霸王居然恍若你……從香江到島國，北城

信義路上獨居的你每向人說他是講義氣

敢做敢當的真流氓，而我是沒有擔當的

偽君子（啊，多像一面信、義兩字剝落了的

路牌）。失信、不義的我，尚能如你案頭

昔年劇照，與你再生旦互置，顛倒龍鳳嗎？

贈你的那把手繪梅花扇，於今仍得旋張嗎？

梅蘭孤芳殘存，小冬綺夢長在……

注：此詩共四節，15+13+15+13，共56行。「小冬」即孟小冬（1908-1977），著名「坤生」（扮演生角的女性演員），有「冬皇」之稱。梅蘭芳（1894-1961），著名「乾旦」（扮演旦角的男性演員），有「伶界大王」之稱。杜月笙（1888-1951），上海租界黑社會「青幫」大老，官拜國民革命軍少將，人稱「上海灘皇帝」。「兼祧」，指一個男子同時繼承兩房宗祧。「風入松」，曲牌名。1925年8月，孟小冬與大其十四歲的梅蘭芳初次於北京馮府壽辰堂會中同演《四郎探母》一戲，孟小冬飾楊四郎，梅蘭芳飾演鐵鏡公主。1926年下半年，兩人又在北京北洋政府財政總長王克敏五十壽辰堂會合演《遊龍戲鳳》。之後，已娶有原配王明華、「兼祧夫人」福芝芳的梅蘭芳，又於1927年初，以「兼祧」之名與孟小冬成婚，但新房並未設於梅蘭芳北京「無量大人胡同」家宅「綴玉軒」中。1930年8月，梅蘭芳伯母（視同母親）過世，孟小冬前往「綴玉軒」弔唁，卻被福芝芳擋在大門外，梅蘭芳最終未為其出頭。1931年7月，梅、孟協議離婚，在杜月笙調解下，由梅給予孟四萬銀元做為補償。1933年9月5日至7日，孟小冬在天津《大公報》連登三天「孟小冬緊要啟事」，字字如釘，清算其與梅蘭芳脫離家庭關係之事。1945年抗戰勝利後，杜月笙由重慶回到上海，寫信給孟小冬請她速來上海，兩人半公開同居，至次年孟始北返。1947年，為慶祝杜月笙六十華誕，9月3日至12日整整十天在上海中國大戲院舉行義演，梅蘭芳與孟小冬兩人都參加了演出。十天裡，前四天、後四天為梅之主場，中間兩日則由孟擔綱演出《搜孤救孤》。兩人皆在上海，但未同台演出，亦未見面對話。1949年，杜月笙攜全家遷往香港，孟小冬亦隨行。1950年，病入膏肓的杜月笙在住處中辦婚宴，娶孟為「五夫人」。1951年8月，杜月笙逝世，與孟小冬情同姊妹的杜月笙「四夫人」姚玉蘭，於11月帶著兒女及杜靈柩搭船遷往台灣。孟小冬仍留香港，於1967年移居台灣，住於台北市臨沂街姚玉蘭家附近的信義路上；1977年5月去世，葬於今新北市樹林區淨律寺樂山公墓，墓碑由畫家張大千題字「杜母孟太夫人墓」。

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