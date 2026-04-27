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藝文 > 自由副刊 > 極短篇

【自由副刊．極短篇】 花柏容／蜘蛛沒有意見

2026/04/27 05:30

◎花柏容◎花柏容

◎花柏容

美術館有一部碎紙機，蜘蛛在裡面工作。偶爾會有人來參觀，他們都保持安靜放輕腳步在暗室裡走動，以免驚動脆弱的蜘蛛網絲。

人類終於注意到蜘蛛的工作，就像發現一個全新的暗喻。碎紙機裡的蜘蛛編織著星雲宇宙，但其中一隻蜘蛛離題，牠做出一個馬戲團帳篷，帳篷上空拉出數道高空鋼索，或許牠想逃出碎紙機。無論是宇宙或馬戲團，其原料取自碎紙機支解的人類語言和文件，攪拌後再將它們餵給蜘蛛。參與這個工作的有斑足人面蜘蛛、柑橘雲斑蛛、斑紋地窖蜘蛛。牠們有的喜歡獨居，有的喜歡半群居。換言之，有的蜘蛛不排斥和別的蜘蛛社交，但偏好有一部分自己獨處的時間和空間，例如柑橘雲斑蛛。目前人類還不清楚，是否有完全群居習性的蜘蛛存在。但應該沒有，因為蜘蛛需要很多獨自編織的時間。重點是，只要凝視斑足人面蜘蛛夠久，蜘蛛便會摘下人臉面具，每個人都可以窺探原本隱藏在內心深處的夢。

如果能堅持得下去，走到碎紙機最底層，那裡是蜘蛛描繪的地獄畫卷。很血腥，但也很美，走到這裡的人此時會身體坐下來，在長椅上等待，自願交出語言，為蜘蛛的地獄獻上自己的血液。當他們如此默禱，影子便脫離身體融化成一灘液體，彷如濃稠的黑柏油流出碎紙機外一個巨大的白色空間，然後憑著對蜘蛛的前世記憶不斷吐出尼龍細繩，勉強模仿著蜘蛛編織的宇宙和馬戲團及高空鋼索，雖然很笨拙但沒人在意，影子們只是為了拍照打卡。

看完「碎紙機」展覽，兩個厚重彷如被烤焦的影子挨著坐在美術館長廊的窗邊椅子上，望著外面正下著大雨的空曠草坪，仔細一看是一對佝著背包覆在深灰寬大外套的中年夫妻，他們壓低聲說話，像在交換往事或祕密。

「這算是蜘蛛的作品，還是人的作品？」女人問。

「人迷失在語言的迷宮裡，以為拉著蜘蛛絲就可以走出迷宮。」男人像在腦袋裡繞著九彎十八拐的山路說。

「說得也是……你看，那麼大一座雕塑想表達什麼？」女人指著遠處草地上漆成紅土色兩層樓高的水泥塑像。

「好像是黑輪，又好像是豬腸。」

「我看是恐龍的大便。」

男人和女人笑著。對此，蜘蛛沒有意見。●

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