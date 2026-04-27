【自由副刊】 周桂音／四月的亞爾

◎周桂音

◎周桂音

梵谷割掉耳朵之後住的醫院，現在是亞爾城的觀光景點。花團錦簇，燦爛鮮黃。法國文學翻譯推廣協會（ATLAS）位於二樓，如果你是在此駐村的譯者，便能看見入夜熄燈後的漆黑實景。

深夜，舊醫院，挑高的交誼廳。伙伴已各自回房，我仍在吧台敲鍵盤，趕工一本令人渾身不舒服的譯作。我是空間唯一的活人。嗡嗡作響的是耳鳴，還是昔日病患的遺痕？那麼多人的軌跡。空間陷進夢囈裡。譯者何嘗不是囈者，泅泳在晦澀難懂的夢境之間，試著用最隱密的手勢解讀、轉換來自異國的龐雜腦波。

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天亮了，那幽微的思緒便悄悄淡隱。挑高的圖書館，雙語工作坊的台法譯者們圍著圓桌，神采奕奕辯論文字。牆上張貼人類譯者的宣言：「我們是用靈魂、用真心、用肺腑在翻譯（注）」。肺腑又譯內臟，我竟想到滷味攤。體感有時是靈光，有時是雜訊。

繼續趕稿，卻在查資料時不慎瀏覽太多AI風格文章，落入不是塑膠而是人工樹脂的網海，丟失了自己的語感──語感不是芭蕾舞鞋，而是不小心就會漂走的夾腳拖──此言一出，驚覺中毒。急症需要猛藥，需要喚回青春歲月的文學悸動，於是拿出《鱷魚手記》，卻發現開頭六百字就出現三次「這是」，那個從翻譯腔淪落為機器腔的「這是」。從前我沒注意這些「這是」，只直接感受那撞擊人心的文字力道。而今，我看著彷彿用濾鏡強調的偽關鍵字，心想，我終於被AI感染了。

這是關於肉身。●

注：引用自呼籲正視機翻弊病、捍衛人類翻譯之團體「En chair et en os」文宣海報。

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