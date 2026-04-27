【自由副刊．愛讀書】 《無土不神》

《無土不神》

凌拂著，果力文化出版

凌拂著，果力文化出版

相較於如今很熱門的AI科技講究的速度和數位化生活，《無土不神》讓我們回視大自然泥土與草木的生養、人與自然的和諧，更親近自然界的一花一木，那是全然的心靈空間，無科技亦能活得風生飽滿。擅寫植物的凌拂（1952-）在本書中更見靈性功力，以微觀之姿述及大自然與環境，細膩抒發對植物與昆蟲的觀察，心靈迴旋於大自然的氣場，也是其論述中一再要表達的，有土斯有神，有土才造就萬物，我們應有善待自然之心，甚而說地球不屬人類，土壤上生養之植物蟲蛔是維持地球生態的主人。書分三輯，共三十四篇散文，敘說自然亦提出對社會破壞自然現象的見解，始於微小之草，到生態自然環境的檢討，一顆靜觀萬物，與之生息的純淨心靈無處不在，在追逐科技、以金屬、晶片砌形的科技生活中，實有紓壓淨靈之效。（魯雅）

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