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藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．親子會客室】山若不來 我便走向山

2026/04/27 05:30

圖／豆寶圖／豆寶

文／思雨

前幾天看到一個媽媽分享的文章，大意是說兒子愈來愈大了，話也愈來愈少，上大學後，除了需要生活費，否則不會主動打電話回來；出門工作後，除了長假，也幾乎不會回來，回來也都做自己的事情，想起與他小時候親密相處的關係，覺得自己做得很失敗。

這讓我想起跟兒子之間的相處。兒子小時候，我因為經濟因素，把大部分的時間都放在了工作，但也正因為如此，我更珍惜能跟他相處的少少假期。他第一次踢足球是我陪著他的、他騎腳踏車是我教他的，他在學校犯了錯，我會先帶他去一間好吃的餐廳，在心情放鬆後，才詢問他學校發生的事情。他成年後的第一次打工是我陪他一起去端盤子。即便是如今，他上大學有時沒課也在家，我們各做各的事，我也不會覺得因為這樣而受冷淡。偶爾約他外出吃飯，他坐在我的機車後座，我就開始一直絮絮叨叨跟他說自己想說的，雖然他也不太回應，但日積月累，發覺他還是有吸收的。

山若不來，我便走向山。很多的父母總在說孩子不跟我們交流，我們是否也應該站在童年的視角，去檢視自己到底是什麼時候把他推遠了？是給了他太多的期待，自己卻很平凡？是無法感同身受卻希望他理解你？是把你的晚年寄託在了他的身上，給了他太多壓力？

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