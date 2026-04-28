【藝術文化】謝克特親攜《潛夢劇場》 5月首登衛武營

以色列編舞家侯非胥．謝克特。

（David Rose攝，衛武營提供）

〔記者凌美雪、陳文嬋／綜合報導〕英國《泰晤士報》稱他為「當代舞壇的巨擘—兼具編舞家與搖滾明星能量，同時擁有電影導演般的敏銳感知。」以色列編舞家侯非胥．謝克特（Hofesh SHECHTER）和舞團，將攜作品《潛夢劇場》首度造訪衛武營，於5月9、10日演出。

《潛夢劇場》劇照。

（Todd MacDonald攝，衛武營提供）

衛武營表示，謝克特的《潛夢劇場》，由巴黎市立劇院、英國沙德勒之井劇院、法國里昂舞蹈之家等全球多個頂尖劇院共同委託製作，結合震撼感官的音場、深層潛意識與超現實美學，被專業藝術圈譽為必看的「明星級」舞作。

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在謝克特《潛夢劇場》中，夢是被精準調度的感官盛宴，透過舞台布幕的巧妙移動與燈光的明暗交錯，創造出如同電影鏡頭切換般的「蒙太奇」效果；結合現場樂手演奏與震懾人心的電子低頻，肢體語彙揉合嘻哈、民間舞蹈與夜店氛圍，這股低頻震動不僅停留於耳際，更將直擊觀眾的內心與座椅，徹底模糊現實與夢境的邊界。

謝克特藉《潛夢劇場》展現對「集體性」的深刻思考，他認為人類的經歷與情感驚人地相似；在作品中，舞者不再僅是表演者，更是集體潛意識的載體。觀眾將在觀演過程中，感受心跳與節奏的同步共振，有如「共同做夢」的奇幻體驗。

謝克特早年受過深厚的音樂訓練，且曾是搖滾樂團鼓手，使他的作品擁有一種獨特的「聲舞共生」美學，被譽為「舞壇搖滾巨星」。衛武營也獨家邀請到謝克特本人親臨，並舉辦大師講座與專業舞蹈工作坊，揭開橫掃國際舞壇的魅力謎底。詳詢衛武營官網。

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