自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】台灣首家百貨「菊元百貨」 升格台北市定古蹟

2026/04/28 05:30

【藝術文化】台灣首家百貨「菊元百貨」 升格台北市定古蹟位於台北市衡陽路、博愛路交叉路口的台灣第一家現代化百貨公司「菊元百貨」，升格為台北市定古蹟。
（台北市文化局提供）

〔記者何玉華／台北報導〕1930年代興建、位於現今台北市衡陽路、博愛路交叉路口的「菊元百貨」，是台灣第一家現代化百貨公司，早於台南市的「林百貨」，設有首座供民眾使用的公共電梯（流籠），昨（27）日經台北市文化資產審議委員會審議通過，升格為市定古蹟。中正區榮町商圈理事長洪明通說，以後觀光客想看古蹟百貨公司，不只到台南，也可以到台北，有利於地方的商圈繁榮。

「菊元百貨」在2017年5月15日公告登錄為台北市歷史建築，2024年12月20提報為古蹟。北市府文化局指出，「菊元百貨」於1930年代初期在「台北銀座」榮町興建，首創百貨業經營方式，是全台最重要商業街地標，曾為台北最高民間建築之一，見證當時城內區商業發展榮景，和台北市生活史具有密切關聯，在日治、戰後都曾是仕紳聚會之地，「到菊元搭流籠」是當時全台的共同記憶。

此外，「菊元百貨」建物與美國帝國大廈同樣以耐震core in core系統做為結構系統，是1930年代耐震結構系統的代表作，也是高層建築鋼筋混凝土造的代表作品；建物立面與騎樓尺度遵循京町改築規範，運用模矩化窗戶配置及大面積玻璃開窗與展示櫥窗，兼顧商業展示功能與現代街景塑造，是台灣近代都市設計精神與街廓規範實踐的具體案例，且與總統府對看，具有時代意義且具稀少性。

多名地方代表出席審議會發言支持「菊元百貨」升格為市定古蹟，榮町商圈理事長洪明通直言，近年來商圈有許多建物登記為古蹟跟歷史建物，「菊元百貨」做為指標性建築，可與周遭文化資產形成聚落，推廣地方文化歷史。文資委員最後以17人出席，11人同意、6人不同意，通過指定為市定古蹟。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中