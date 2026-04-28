【藝術文化】台灣首家百貨「菊元百貨」 升格台北市定古蹟

位於台北市衡陽路、博愛路交叉路口的台灣第一家現代化百貨公司「菊元百貨」，升格為台北市定古蹟。

（台北市文化局提供）

〔記者何玉華／台北報導〕1930年代興建、位於現今台北市衡陽路、博愛路交叉路口的「菊元百貨」，是台灣第一家現代化百貨公司，早於台南市的「林百貨」，設有首座供民眾使用的公共電梯（流籠），昨（27）日經台北市文化資產審議委員會審議通過，升格為市定古蹟。中正區榮町商圈理事長洪明通說，以後觀光客想看古蹟百貨公司，不只到台南，也可以到台北，有利於地方的商圈繁榮。

「菊元百貨」在2017年5月15日公告登錄為台北市歷史建築，2024年12月20提報為古蹟。北市府文化局指出，「菊元百貨」於1930年代初期在「台北銀座」榮町興建，首創百貨業經營方式，是全台最重要商業街地標，曾為台北最高民間建築之一，見證當時城內區商業發展榮景，和台北市生活史具有密切關聯，在日治、戰後都曾是仕紳聚會之地，「到菊元搭流籠」是當時全台的共同記憶。

請繼續往下閱讀...

此外，「菊元百貨」建物與美國帝國大廈同樣以耐震core in core系統做為結構系統，是1930年代耐震結構系統的代表作，也是高層建築鋼筋混凝土造的代表作品；建物立面與騎樓尺度遵循京町改築規範，運用模矩化窗戶配置及大面積玻璃開窗與展示櫥窗，兼顧商業展示功能與現代街景塑造，是台灣近代都市設計精神與街廓規範實踐的具體案例，且與總統府對看，具有時代意義且具稀少性。

多名地方代表出席審議會發言支持「菊元百貨」升格為市定古蹟，榮町商圈理事長洪明通直言，近年來商圈有許多建物登記為古蹟跟歷史建物，「菊元百貨」做為指標性建築，可與周遭文化資產形成聚落，推廣地方文化歷史。文資委員最後以17人出席，11人同意、6人不同意，通過指定為市定古蹟。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法