【自由副刊】 丘亦斐／黃昏是神臨睡前開的床頭燈

◎丘亦斐

◎丘亦斐

．

1

黃昏是神臨睡前

隨手開的一盞床頭燈

好像接觸不良 電壓忽高忽低

亮一下 滅一下

算了

．

祂側身

雲是早已失去彈性的

廉價枕頭

一直變形 始終找不到

符合頸椎弧度的

夢的入口

．

神隨手翻開一本

封皮磨損的通俗小說

也不知是滯銷了多久

還是從沒被真正讀完過

．

我們是裡面

一句因受潮而發炎的句子

鎢絲裸露在外

逗號被蛀空了

還要假裝

咬得住

那些鬆動的日子

．

2

神翻頁時 指尖起了靜電

偶爾停頓

我們就被擋風玻璃

框成一幅過度曝光的靜物

．

晚霞被壓成一張

顯影失敗的底片

．

紅燈總是比綠燈漫長

並非情節深奧

而是時間在這裡惡意停筆

把一個簡單的過渡

磨成冗長的連載

連神 都讀得頻頻

走神

．

每個被卡在路口的人

都在體內預謀著刪減結巴的情節

把焦躁按成喇叭

企圖在窒息的行距裡

強行撞出

一個能夠換氣的段落

．

3

神再翻頁

客廳這頁的排版早已崩壞

形容詞四處散落在

茶几 地毯 縫裡

沙發

向下

凹陷

一句句被生活坐壞了的敘述

再也彈不回

原本的伏筆

．

電視亮著 音量很低

怕吵醒什麼 又或早就不在乎

畫面不斷排演別人的人生

你坐下來 剩下幾個副詞可選

還好 算了 隨便

．

貓一直追逐自己的影子

又停下 在你鞋邊繞一圈

把遙控器踢進沙發底

把最後那個能說出口的關鍵字

藏起來

．

你躺下 背隱隱作痛

感覺有條虛線沿著脊椎

正要把你對摺

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