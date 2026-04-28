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【自由副刊】 丘亦斐／黃昏是神臨睡前開的床頭燈
◎丘亦斐
◎丘亦斐
．
1
黃昏是神臨睡前
隨手開的一盞床頭燈
好像接觸不良 電壓忽高忽低
亮一下 滅一下
算了
．
祂側身
雲是早已失去彈性的
廉價枕頭
一直變形 始終找不到
符合頸椎弧度的
夢的入口
．
神隨手翻開一本
封皮磨損的通俗小說
也不知是滯銷了多久
還是從沒被真正讀完過
．
我們是裡面
一句因受潮而發炎的句子
鎢絲裸露在外
逗號被蛀空了
還要假裝
咬得住
那些鬆動的日子
．
2
神翻頁時 指尖起了靜電
偶爾停頓
我們就被擋風玻璃
框成一幅過度曝光的靜物
．
晚霞被壓成一張
顯影失敗的底片
．
紅燈總是比綠燈漫長
並非情節深奧
而是時間在這裡惡意停筆
把一個簡單的過渡
磨成冗長的連載
連神 都讀得頻頻
走神
．
每個被卡在路口的人
都在體內預謀著刪減結巴的情節
把焦躁按成喇叭
企圖在窒息的行距裡
強行撞出
一個能夠換氣的段落
．
3
神再翻頁
客廳這頁的排版早已崩壞
形容詞四處散落在
茶几 地毯 縫裡
沙發
向下
凹陷
一句句被生活坐壞了的敘述
再也彈不回
原本的伏筆
．
電視亮著 音量很低
怕吵醒什麼 又或早就不在乎
畫面不斷排演別人的人生
你坐下來 剩下幾個副詞可選
還好 算了 隨便
．
貓一直追逐自己的影子
又停下 在你鞋邊繞一圈
把遙控器踢進沙發底
把最後那個能說出口的關鍵字
藏起來
．
你躺下 背隱隱作痛
感覺有條虛線沿著脊椎
正要把你對摺
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