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藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】 丘亦斐／黃昏是神臨睡前開的床頭燈

2026/04/28 05:30

◎丘亦斐◎丘亦斐

◎丘亦斐

1

黃昏是神臨睡前

隨手開的一盞床頭燈

好像接觸不良 電壓忽高忽低

亮一下 滅一下

算了

祂側身

雲是早已失去彈性的

廉價枕頭

一直變形 始終找不到

符合頸椎弧度的

夢的入口

神隨手翻開一本

封皮磨損的通俗小說

也不知是滯銷了多久

還是從沒被真正讀完過

我們是裡面

一句因受潮而發炎的句子

鎢絲裸露在外

逗號被蛀空了

還要假裝

咬得住

那些鬆動的日子

2

神翻頁時 指尖起了靜電

偶爾停頓

我們就被擋風玻璃

框成一幅過度曝光的靜物

晚霞被壓成一張

顯影失敗的底片

紅燈總是比綠燈漫長

並非情節深奧

而是時間在這裡惡意停筆

把一個簡單的過渡

磨成冗長的連載

連神 都讀得頻頻

走神

每個被卡在路口的人

都在體內預謀著刪減結巴的情節

把焦躁按成喇叭

企圖在窒息的行距裡

強行撞出

一個能夠換氣的段落

3

神再翻頁

客廳這頁的排版早已崩壞

形容詞四處散落在

茶几 地毯 縫裡

沙發

向下

凹陷

一句句被生活坐壞了的敘述

再也彈不回

原本的伏筆

電視亮著 音量很低

怕吵醒什麼 又或早就不在乎

畫面不斷排演別人的人生

你坐下來 剩下幾個副詞可選

還好 算了 隨便

貓一直追逐自己的影子

又停下 在你鞋邊繞一圈

把遙控器踢進沙發底

把最後那個能說出口的關鍵字

藏起來

你躺下 背隱隱作痛

感覺有條虛線沿著脊椎

正要把你對摺

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