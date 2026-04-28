【自由副刊．極短篇】 游善鈞／想看到的

◎游善鈞

◎游善鈞

即使當了母親，她也一直記得那個都市傳說。

據說，彎下身子，從雙腿間看過去，可以看到「另一個世界」。

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那是小學時讀到的故事──放學後的巡迴書展，她總是在那裡讀書，直到媽媽匆匆走進活動中心，才甘心放下手上的書。

小孩今天被老公帶回去婆婆那邊。

摸到吹風機的開關，她反射性地想著會不會驚醒孩子。

轟隆聲籠罩住頸間，垂著頭的她，視線落在了腳趾頭上。然後是腳踝、小腿脛骨、膝蓋──她的目光在膝蓋處停了下來。吹風機的噪音消失了。她按住牆壁，把腰緩緩彎折下去。

眼前的視界逐漸顛倒。從胯下看出去，只有自己一人的家中，她身後，出現了另一雙腿。

那小腿有著一個她再熟悉不過的青色胎記。她多想像古典書卷裡的某種妖物，把上半身往前延伸、再延伸……不斷把自己拉長再拉長，進入那個世界……或者更深地回到那雙清瘦蠟黃的長腿間，再一次出來。●

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