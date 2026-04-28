【自由副刊．愛讀書】 《雪子小姐愛追劇：一個讀者的超時空穿越實錄》

《雪子小姐愛追劇：一個讀者的超時空穿越實錄》

蔡宜容著，二魚出版

蔡宜容著，二魚出版

雪子小姐芳齡八十，在卸下照顧丈夫的重任後返老還童，迷上了追劇。她常常一邊做家事，一邊沉浸在不同的時空國度。專研兒童文學的同住女兒蔡宜容從旁觀察，對照學術理論、東西經典文學，幽默記錄著母親宛若兒童讀者的成長歷程。從古裝劇、熱播韓劇，到新編武俠、戲曲連續劇，雪子小姐逐漸習得更精準的語言、更複雜的情感，不僅占據餐桌話題，也時常對著電視交叉辯論。這股闖入虛構世界訴說的欲念，和轉述時不經意的創造，在在顯示雪子小姐如何啟動了「本來不可能出場的思考」。悲劇的因果在自身嗎？事件有沒有可能扭轉？「苦與痛有什麼不同」？⋯⋯對劇情抱憾所激發的種種大哉問，源自於讀者對故事的一片癡心，而陪伴這份情感發酵的智慧，更是本書看點之一。蔡宜容常常看破不說破，只記下母親不留情的吐槽，因此本書除了是細膩的閱讀行為分析，也是母女的鬥嘴實錄，爆笑日常隨筆。（桃紅）

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