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【藝術文化】白沙屯媽祖等看戲 紙風車368前進拱天宮還願演出《順風耳的新香爐》

2026/04/29 05:30

紙風車將於5月3日前往苗栗白沙屯還願演出《順風耳的新香爐》。（紙風車提供）紙風車將於5月3日前往苗栗白沙屯還願演出《順風耳的新香爐》。（紙風車提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕今年1月白沙屯媽祖的鑾轎臨時起意「落座」紙風車368看戲，意外促成紙風車「椅子會」捐款計畫，之後更有多位368志工參與白沙屯媽祖徒步進香，媽祖的庇佑彷彿成為這3個月來最溫暖的註腳。因此，紙風車擇定5月3日前往苗栗白沙屯進行還願，將在拱天宮第2停車場演出《順風耳的新香爐》，讓孩子與媽祖一同「坐下來看戲」。

紙風車受媽祖啟發「椅子會」捐款計畫，給予更多孩子「坐下來看世界」的機會。（紙風車提供）紙風車受媽祖啟發「椅子會」捐款計畫，給予更多孩子「坐下來看世界」的機會。（紙風車提供）

紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，「椅子會」經費主要用於演出現場的椅子、雨衣、物資、交通接駁等支出，民眾只要捐款1,000元即可加入。椅子不只是座位，更是孩子「坐下來看世界」的機會；「感謝媽祖愛孩子的心，紙風車就像是媽祖的手腳，去執行著愛的工程。」張敏宜說，「椅子會」正是368兒童藝術工程這20年累積的結晶，「媽祖不只看戲，還透過各界『椅子頭』，陪伴孩子平安成長。」

紙風車特別再向媽祖祈求祈福卡，贈予接下來加入「椅子會」的捐款者。圖為祈福卡過爐。（紙風車提供）紙風車特別再向媽祖祈求祈福卡，贈予接下來加入「椅子會」的捐款者。圖為祈福卡過爐。（紙風車提供）

張敏宜指出，「椅子會」剛成立之初，拱天宮即提供100份白沙屯媽祖祈福卡，當天就秒殺一空；現在正值5月母親節前夕，5月9日是媽祖生日也是母親節，紙風車特別再向媽祖祈求祈福卡，贈予接下來加入「椅子會」的捐款者，共同祈願孩子健康快樂、媽媽平安如意。也盼藉此邀請更多民眾一起加入368椅子會，讓這份守護孩子的力量，繼續一站一站走下去。詳詢紙風車368官網。

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