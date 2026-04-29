【藝術文化】美國再生搖滾打擊樂團7月首登台 顛覆感官震撼演出

美國再生搖滾打擊樂團Recycled Percussion將於今年7月首登台。

（寬宏藝術提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕巡演足跡已遍及全球超過45個國家的美國再生搖滾打擊樂團Recycled Percussion，將於今年7月首登台，集結歷年最具代表性的精華段落，從垃圾桶、水槽到梯子與工業器材，全面轉化為節奏的延伸，帶來結合音樂、喜劇與極限表演的震撼演出。

主辦寬宏藝術表示，成立於1995年的Recycled Percussion，由創辦人賈斯丁．史班瑟領軍，發展出獨樹一幟的「Junk Ruck垃圾搖滾」表演形式，以鼓棒敲擊水桶、鐵桶、電動工具等各式物件，透過精密的節奏設計與動作編排，層層堆疊出豐富且立體的聲響結構，打造顛覆感官的搖滾舞台。

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若以節奏劇場經典STOMP相比，Recycled Percussion是進一步將打擊表演推向更具娛樂性的維度，以搖滾演唱會般的能量釋放，結合燈光、特技與即興元素，大幅提升觀眾互動參與，融合視覺、聽覺與情緒的沉浸式感官體驗，被譽為「超越劇場框架的搖滾級打擊風暴」。7月31日至8月2日在北藝中心演出5場，詳詢寬宏售票系統。

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