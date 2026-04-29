【藝術文化】黃韻玲加入綠光創藝 人間系列將轉型音樂劇

黃韻玲（中）正式加入綠光創藝營運團隊，目前正籌畫把吳念真（左2）的《人間條件一》轉化為音樂劇版本。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕綠光創藝昨（28）日舉辦記者會，正式宣告邀請音樂人黃韻玲接任董事總經理。甫從台北流行音樂中心董事長卸任的黃韻玲表示，綠光創藝是一個整合藝術與市場的「總體公司」，未來將在「經典、當代、未來」三位一體的願景下，帶領綠光創藝從劇場出發，跨越影視與數位科技的邊界，將優質內容轉化為具備長久生命力的IP，同時也要積極進行人才培育。

其實黃韻玲與綠光結緣多年，吳念真的國民戲劇《人間條件》系列前4集，黃韻玲都有參與；正式接任總經理之前也已經是董事之一，可說從音樂創作、舞台劇演出到行政方面，都能在充分了解綠光創意特質與需求的前提下，帶領團隊一起前進。

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黃韻玲表示，綠光創藝目前正致力把《人間條件》等經典劇作IP轉化為品牌資產，透過重新包裝與數位轉譯，讓在地文化養分跨越時空，讓好的故事行銷國際；同時綠光也會成為產業推手，不僅投資優質內容，也將扶植年輕劇團與跨域人才，讓更多作品被看見，建立起永續表演藝術產業生態鏈。

黃韻玲說，「我們如何將台灣最會說故事的人，用不一樣的方式呈現？最新的計畫就是把吳念真的《人間條件一》化為音樂劇版本，我會擔任音樂總監，將在2027年呈現給觀眾全新風貌的經典內容。」對此，吳念真也樂觀其成，「年輕創作者提出這樣的創意，我充滿好奇，也想看看劇本可以用音樂展現出什麼不一樣的新風貌。」

黃韻玲指出，未來綠光也將結合AI新科技、VR虛擬實境以及系統化培訓模組來挖掘新秀。並將投入資源支持年輕劇團與新生代人才，包含透過讀劇會、大師課，甚至投資影視項目，讓產業種子發芽成長，期盼吸引更多企業界投入，共同建構完整的文化產業永續環境。

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