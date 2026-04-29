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【藝術文化】北師美術館「遙視」展 探討人類感知的邊界

2026/04/29 05:30

阿比查邦‧韋拉斯塔 《日光》，玻璃、金屬底座及雙頻道錄像投影，19 分 32 秒，2023。（王世邦Anpis Wang攝影，北師美術館提供）阿比查邦‧韋拉斯塔 《日光》，玻璃、金屬底座及雙頻道錄像投影，19 分 32 秒，2023。（王世邦Anpis Wang攝影，北師美術館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕北師美術館（MoNTUE）與淼藝術共同主辦的年度大展「遙視」，邀請柯念璞擔任策展人，匯集來自台灣、南韓、日本及歐美等近40組國際當代藝術家與歷史檔案，從20世紀初的心靈感應實驗出發，一路追溯至冷戰時期的軍事計畫，乃至當代的數位視覺體制，帶領觀眾重新思考人類感知的邊界。

北師美術館說明，展覽核心起點源自1931年的一項思想實驗。當時日本心靈研究者福來友吉（Tomokichi Fukurai）宣稱，身處須磨的三田光一能透過「千里眼」心靈感應，將月球背面的影像記錄於底片上。儘管這項研究在當時遭到學術界排斥，但福來提出的激進命題「心靈本身即是一種影像生成的技術」，成為本次展覽重要的歷史引線。策展人柯念璞將此批首度公開的歷史檔案與當代藝術作品並置，探討人類長久以來如何不斷嘗試突破日常視覺限制，延展感知的邊界。

展出陣容堅強，包含錄像藝術之父白南準、坎城影展金棕櫚獎導演阿比查邦．韋拉斯塔古（Apichatpong Weerasethakul）、當代藝術家崔佛．帕格倫（Trevor Paglen），以及台灣藝術家許哲瑜與陳琬尹等，作品形式多元，涵蓋繪畫、攝影、錄像與歷史檔案。這場規模宏大的影像盛宴，試圖以非線性且跨文化的視角串連藝術家實踐，鬆動既有的藝術史敘事，為感知開啟新的可能。展期至6月28日，免費入場。

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