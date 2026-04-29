自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】林徹俐／送子水流觀音 － 2之1

2026/04/29 05:30

圖◎黃子欽圖◎黃子欽

◎林徹俐 圖◎黃子欽

孩子如今已兩歲多，鬼靈精怪得很，不愛睡覺，每回躺在床上催促著孩子別翻滾，該準備入睡，並進行睡前儀式時，會告訴她要趕快進入夢鄉，她愛的Kitty貓和大耳狗才會來陪她玩，她會自己說：「還有台南阿公！」說得親暱，但明明父親登出世界前，她才出生不久，爺孫倆才見過兩次，照理說孩子對父親應該沒什麼記憶。

每回攜著孩子返台南娘家，特別黏母親，常常說要帶阿嬤出去玩，看著客廳牆上許多年前的全家福照，會指認出哪個是阿公，若問她：「阿公有來找妳玩嗎？」她天真但口吻堅定地說：「有！」有幾次孩子在夜裡忽然哭醒，帶去收驚，被仙姑告知夜裡有人來找孩子玩，那個「人」的口吻有特別強調，我詢問是不是父親來看孩子，仙姑點點頭。

後來我一直在猜想，我的孩子或許是神明與觀音送來的。

新冠肺炎疫情第二年，炎熱的夏日裡病毒嚴重擴散，疫情警戒從二級升至三級，各級學校與補習班皆宣布停課。本來正打算請假的我，收拾簡單的行李後，請那時尚未結婚的伴侶，送我與在外地同住的姊姊前往高鐵搭車，身上只帶了一套換洗衣物的伴侶，說疫情嚴重，搭車怕人群容易感染，他直接開車帶我們回台南老家。

那兩個多小時的路程，焦慮也焦急，父親那陣子頭暈加上額頭有個持續消不去的腫包，進而到習慣的地區醫院住院並檢查，結果是肺癌第四期，並且轉移至腦與骨。記得每次到一個新的診所或醫院就診時，必須填寫初診單，我總會在家族病史上填寫「癌症」兩個字，筆畫那樣輕鬆，以為這些事情很遙遠，直到父親重病，我在病房裡簽下各項檢查同意書，家人簽下手術同意書，看著父親檢查、手術、治療，稍微好了又壞，壞了又好，病情上上下下，不算漫長卻艱辛的治療。

最初的病房裡，做了許多檢查的父親，認為自己沒大礙，也沒有生病，因暈眩而走路搖晃，還是想向護理站請假回家，有潔癖的他受不了好幾天沒辦法好好洗澡，也想在家看政論節目或八點檔配晚餐。我們讓他請了幾小時的假，在家度過短暫的日常，再回到醫院裡。那幾天，家人們思索著轉院，尋找權威醫生，也求神問卜。

第一個住院期，我在病房外的交誼廳座位抱著自己厚厚的書稿進行校稿，每校完一部分，就上網搜尋治療資訊，或是詢問有沒有能問神的地方。父親多年來擔任神明乩身，病體父親則無法被神進入，我們只能仰賴著在家裡神龕桌前擲筊，先問：「聖母娘娘有佇咧無？」若沒有再問：「遊海城隍有佇咧無？」要問確認神明們在，再繼續問下去，然後將預計治療的醫院和醫生的名字一一詢問，確認有三個聖筊後，大家方能安心。

重要的事項確認後，接著也詢問了是否治療就會有起色，跟家裡風水是否需要更改，就像猜謎那樣，必須拋出一個又一個問題，然後由家裡的男丁弟弟進行擲筊。那是夏季，家中神明廳僅一支風扇在運轉，弟弟跪在那裡擲筊，中間若持續笑筊或蓋筊，始終問不到的話，弟弟就起身休息幾分鐘，如此循環反覆，我們在裊裊沉香中夾雜汗水，手上的筊一次一次拋擲，只為了得到神明的指引。

父親病初，因逢疫情，幾乎與父親日日相處，有時我們在自家工廠過去堆積貨物、現做為停車場的空間，用藍牙音響播音樂，陪不愛運動的父親做些簡單的伸展。也每週在醫院裡度過漫長的叫號等待，看著斷層掃描與抽血報告，等著醫生開口。疫情與父親的病情都反覆不定，父親經歷了幾次更換標靶藥，又經歷手術與電療。

因家周圍空氣欠佳，父親又忌諱他人眼光，深怕被認識的人看出病容識破病體之身，後來幾次父親都說想去鄰近的大崗山走走，順便拜觀音。大崗山是父親熟悉的地方，年輕時在山腳下當兵，因而常上山來拜佛，兒時的週末也常到超峰寺拜拜，然後到寺後健走，再吃齋飯。如今，我們陪父親戴著防PM2.5的口罩，在人潮雜沓的大廳裡，陪他向觀世音菩薩擲筊，問生命年限，問治療，也問有沒有妖魔鬼怪來干擾。

病裡時間，父親有時容易被夢影響，他總覺得過往擔任神明乩身時，替別人處理有形或無形的紛擾，因此落下禍根，加上已逝的友人家雕刻了自家原本無神像，但常年附身於父親身軀的神明，甚至蓋了座小宮廟在奉拜，父親極度在意，甚至惡夢時，便懷疑是有不潔的邪氣力量來犯。於是他拖著病體，不管身邊人潮與沉香熏，跪在觀世音菩薩前祈求了許久，祈求菩薩護持。

後來疫情稍趨緩，結束遠距離上班上課，大家各自回到原本的城市生活。

恢復日常後，我做的第一件事，是決定結婚。八字很早就合過了，這次父親為我擇日指定吉時，我們到戶政事務所登記，疫情仍在，我們戴著口罩，填資料，遞出身分證。先生家附近的戶政事務所沒有一絲喜氣裝飾，就是一般的辦事處，來陪友人當證人順便顧孩子的友人母親，抱怨著怎麼沒有能拍照的背景，戶政人員也僅說不好意思，這邊剛好沒設置。我們僅抱著友人一歲多的孩子在門口拍照，希望帶來好運（孕）。

那段時間我正在進行凍卵療程。父親病後，家人紛紛去做肺部健檢，我被檢驗出有低於一公分的腫瘤，極可能惡性，因此醫生建議開刀除去，並判斷腫瘤仍在初期，不需要再進行其他療程，只要持續追蹤即可。

原先開刀要安排在中秋，怕沒有返鄉父親起疑，因而將手術延至中秋後，那年中秋我們有別於以往，沒有烤肉，深怕燃燒的煙霧讓父親病情加重，或讓家人致病，以火鍋代替。團圓後，我面臨人生第一次手術，而且是全身麻醉，主治醫師極有自信，並說僅是微創手術而已，以達文西手臂進行切除，出血量很少、恢復也快，但內心仍緊張不已，差點也交代遺言。

手術前，每一次門診與評估，我焦慮地對著主治把一切想問的問題都問過，那時尚未結婚生子，但有婚育的念頭，深怕健康出狀況，不只生育，或許連進入婚姻都要重新思考。手術完扣除住院，我在家休養一週沒工作。休養時必須時常持著「呼吸訓練器」進行呼吸練習，避免手術後的肺部萎縮或積水，我將吸嘴含在口中，以平穩的速度吸飽氣，盡量將裡面的球都升到頂，或預計能達到的刻度，並繼續吸氣，直到無法再吸氣為止，吸飽後閉住氣約三至五秒鐘，再噘起雙唇緩慢地將氣吐淨，一天內如此反覆多次。

呼吸練習其實乏味，在家沒事，那時正在追影集《女傭浮生錄》，那是一部社會底層的單親媽媽奮鬥記，女主角Alex帶著女兒離開家暴與酗酒的男友，僅有高中學歷的她，為了能和女兒一起生存，經歷過申請各種補助的艱難與質疑，好不容易才找到清潔女傭的工作維持生計。那時的我無法深刻感受女主角Alex的艱辛，但卻被母愛的堅強給打動，也想著自己是否足以成為一名母親？那也是多年來始終不確定的答案，因而時間逐漸把我逼向高齡產婦的年紀，同時父親也許正一點一滴被時間帶走。

大概是那種不穩定形成的不安感，促使我進行了凍卵療程。登記結婚那日，匆匆和來當證人的友人用過餐，又奔往另一個城市，去為凍卵療程準備，那天晚上亦有工作，無法排開，趕回去時已大遲到，最後仍然丟失了工作。

凍卵後，像是保了保險，讓自己打了一記安心針。對於生子之事稍微安心一些，但唯有一個明確目標，希望孩子能在父親有生之年，和父親相處到。父親病初期，經熟識能通靈教授提醒，父親曾任城隍爺乩身，因此四處拜城隍廟，順便也拜城隍夫人和註生娘娘。後來忘記從哪裡聽聞，或許是病友間的提點，說觀世音菩薩慈悲為懷，也能向菩薩祈求讓善良的父親續命。

我在網路上找到一座離當時住處不算太遠，但香火極盛的觀音廟──松竹寺，除了主祀觀世音菩薩之外，也是知名的求子聖地。外面是車流密集的大馬路，而松竹寺大門口被兩株超過百年大雀榕包圍，從門口漫步至外殿供桌區，有種從紛擾進入靜謐的感受。寺內提供鮮花和香燭能隨喜供奉，正殿外兩側都有設置能插上鮮花的架子，裡面還盛了水，若是從遠處看，能看見居中的觀世音菩薩被深紫色、粉色、白色的花包圍，第一次去時只覺得那供奉的鮮花不常見，極為獨特，後來才知是香水蓮花。蓮花，不僅象徵著佛法與觀音，它本身的生命姿態，也有清淨無染，及解脫和覺悟之意，後來我才懂蓮花看似脫塵不染，實則是要人在塵世裡覺悟、清淨。

那時我想著父親病後的各種糾結，他無法理解自己一生善良又樂於助人，最終卻遭受背叛之苦，人生早已苦不堪言，一生無不良嗜好卻罹重病。我跪在觀世音菩薩面前，訴說父親這一輩子的善因，祈求祂保佑父親病情穩定，治療能見起色，生命得以延續，願有善果，也求菩薩為父親開智慧，不要陷入那些無可解的恨與不甘中，放開心胸也許才能讓生命更開闊，而這是父親總放不開的，做為子女只能向菩薩祈求。

在主殿拜完觀世音菩薩，再往側邊去藥師佛殿與太歲殿祈求，我習慣在藥師佛殿前拜完後拿取幾瓶大悲水，準備寄回老家給父親飲用。到太歲殿時，則是祈求太歲星君保佑犯太歲的父親，能平安度過太歲關這一年。一路參拜，從室內走向廟後院，花圃高台上小石穴佇立中間，裡面有尊小小的觀音像，身著金色衣裝，眼神慈悲。石穴背後是一片綠意的小樹叢，彷彿是綠色布幕，兩旁擺滿蘭花盆，這就是廟裡主祀的水流觀音，亦有人稱其送子觀音。（待續）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中