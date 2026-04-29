限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【自由副刊】周先陌／中陰
◎周先陌
◎周先陌
阿嬤死的那天，我沒趕上見她。
家裡死了人才知道，殯儀館做七、火化都不按真正的日子來算。手機傳來親戚給的訃聞，二十幾天就要火化。聽說時間排得滿，沒法準時。於是自己給她訂了個四十九天的計時日曆。
送往火化之前，我直盯著她的鼻子。阿母說，阿嬤在經濟起飛那幾年靠手工業賺很多錢。伊愛媠，當時找全台北最好的醫生墊鼻子。
請繼續往下閱讀...
「阿嬤，妳的鼻子很自然，一點都看不出有假體在裡面。」我對沒表情的她說。
阿母整理照片時發現她常抱著我哥，頂著九〇年代的豔口紅大波浪。
只一張抱我。算命說我這輩子最不聽她的話，阿嬤迷信，拒絕抱。
那照片上她確實苦大愁深。阿母說她當時拉完皮，臉動不了。
「我跟阿嬤一樣愛美。」陽明山上對他說，手機顯示再幾小時就滿七了。打完雷射的雙頰紅腫熱痛。
「喪期做這些不太好吧？」
「我在紀念她。」
閉上眼睛，阿嬤穿鵝黃滾藍邊的大襖站在那裡。過世前一個月，她把零碎的布裁成一件件新衣，說過冬要穿。和阿姨確認，確實有件那樣的款式。
好恐怖，阿嬤，妳以中陰身，終於發現我和一個男人談戀愛、接吻，以及擁抱之種種。阿嬤，妳心識清明，請保持平靜，無牽無掛，得大解脫。
「中陰身是怎樣？」他問。
大概像交友軟體上說自己「不分」。
我閉上眼睛，看著她：阿嬤，我偏1啦。
●
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應