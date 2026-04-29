【自由副刊．路過的人】吳青／拋竿

◎吳青

◎吳青

國中時期，教室靠窗側有個小陽台，我和君、Y常常一起窩在那裡，聊什麼早已不記得，也許多少也念點書吧。

Y彷彿一出生就喜歡釣魚了，那些池子、溪流、海，對當時的我來說都很遙遠，對他而言，則是可以探著身子進去打撈的寶藏堆。畢業之後，時序一眨眼就來到二十好幾，Y還是愛釣魚，從一個魚缸開始，愛成了一個航海的人，在那航海的顛簸裡，戀愛也是撲朔迷離的。

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他窮極絕望時，向我說了他與女孩的故事，誰都看得出來那愛情已經是灘死水，陷在裡頭的Y悲傷的方式，像是要藉由掙扎與吶喊，讓那水活起來。

後來，誰才是負疚的人已經不重要，日復一日地，Y在領海的邊界與島嶼之間往返，迷路一般。

無數次的拋竿之後，Y其實清楚自己熱愛的是哪種生活。我想會有那一天，他在茫茫人海中認出他的人魚，然後，牽著手走向碼頭，相伴著，回到他自由的海洋。●

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