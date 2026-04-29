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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．銀髮俱樂部】老去 學習淡然過日

2026/04/29 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／純溪

老年之後，生活忽然變得極其單純。單純到只剩下讓自己好好地活著。

日曆一頁頁翻過去，卻幾乎沒有值得標記的日子。手機很少響起，響了，也多半是陌生來電。每天成了按時吃藥、定期回診，提醒自己：別著涼、別太累、別失眠。身體像一部老舊的機器，還能運轉，卻早已不談效率，只求別突然壞掉。

醫院成了我最熟悉的地方。醫生總是冷靜地說：「這裡要注意，那裡再觀察。」我點頭道謝，心裡卻清楚，這些話沒有答案，只是往後推。原來，所謂治療，多半不是為了痊癒，而是讓終點慢一點到。

偶爾夜深人靜，我會突然問自己：如果活著只是為了不死，這種日子，還算不算真正的生命？

年輕時不是這樣的。那時的人生有明確的方向，也很熱鬧。念書、工作、結婚、養育孩子，一關關往前推進，就算累，也知道自己往哪裡去，就算不甘願，至少還在移動。但後來，有一天，方向忽然不見了，不是我迷路，而是路本身消失了。

孩子長大了，不再需要我；退休之後，名片成了廢紙。我第一次不再被時間追著跑，也突然發現，沒有目標的日子，原來如此安靜，也如此空洞。

早上醒來，陽光照進窗戶，一切如常。沒有特別期待的事，也沒有非完成不可的任務。日子被拉得很長、很平、很穩，卻沒有重點。

我開始安慰自己：至少身體還行，至少能走能動，至少沒有拖累別人。但這些話說得愈多，心裡反而愈空。因為這些理由，只是在證明還不算太糟，卻回答不了那個更深的問題：「那為什麼要繼續？」

後來，我慢慢明白，問題不在人生失去了意義，而是我把意義和「有沒有用」綁在一起。當我無法再貢獻、無法再被期待、無法再證明自己，我就誤以為自己已經不重要了。

有一天下午，我坐在公園的長椅上，看著影子緩緩移動，風吹過，樹葉輕輕搖晃。那一刻，我什麼也沒做，卻感到無比真實，我沒有完成任何任務，也沒有變得更好，我只是坐在那裡，活著。不為任何理由。

或許，人生走到後段，意義不再是一個需要達成的目標，而是一種尚未被拿走的狀態──我還能感覺、還會思考。我可以承認迷惘，可以接受空白，不必再假裝自己仍在衝刺。這樣的承認，不是放棄，而是一種安靜的尊嚴。

老年，或許不用再去找一條新路，而是學會在沒有路標的地方，快樂、勇敢地活著。

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