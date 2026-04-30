自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】紐文35週年推曼哈頓台灣文化黑潮 接力展演讓紐約看見「台灣上奅」

2026/04/30 05:30

【藝術文化】紐文35週年推曼哈頓台灣文化黑潮 接力展演讓紐約看見「台灣上奅」「Taiwan POP」將在紐約推出多項展演活動。文化部長李遠（後排左4）、AIT代理處長梁凱雯（後排右5）與參與演出團體及藝術家合影。
（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕今年是文化部駐紐約辦事處台北文化中心35週年，適逢美國250週年建國，因此，文化部將自5月起在紐約推出「Taiwan POP台灣上奅—曼哈頓台灣文化黑潮」計畫，以長達5個月、在紐約多點式的活動，期盼讓更多美國人看見台灣文化的多元魅力。

【藝術文化】紐文35週年推曼哈頓台灣文化黑潮 接力展演讓紐約看見「台灣上奅」文化外交大使a-We將以「街頭嘻哈」風在紐約亮相。
（文化部提供）

昨（29）日記者會特別邀請美國在台協會代理處長梁凱雯（Karin M. Lang）、美國紐約州貿易與外商投資駐台灣辦事處處長范齊勝（Jerome Balucan）、學術交流基金會執行董事那原道（Dr. Randall Nadeau）等人出席，與文化部長李遠共同宣告計畫正式啟動。

Tina Banana將與妮妃雅等變裝皇后，以「台味華麗×檳榔西施」為題，參與2026年紐約驕傲遊行。（文化部提供）Tina Banana將與妮妃雅等變裝皇后，以「台味華麗×檳榔西施」為題，參與2026年紐約驕傲遊行。（文化部提供）

李遠致詞時提到，聽梁凱雯處長說，在美國很多人搞不清楚中國文化跟台灣文化有什麼差別。李遠認為，如果看到將於紐約陸續登場的系列展演，「她會發現台灣文化是不太一樣的。」

提到「台灣上奅」的「奅」，李遠幽默地說，最初他有點擔心是否過於吹噓，所以特別問了自己的AI好朋友「黑亞當」，AI告訴他這個詞彙很好，以英文呈現時，代表著high energy、bold、electric、explosive、stand out等非常刺激、正面、勇敢、脫穎而出的意思，也展現「台灣一直希望被看見」的企圖。

李遠說，適逢美國建國250週年，做為戰後世代，親眼看到美國人怎麼幫助台灣，後來更提供獎學金讓台灣學生到美國唸書，有很多人回來後，努力重新建設台灣，走到如今讓人驕傲的樣貌，因此，也期待藉「Taiwan POP」感謝美國對台灣一直以來的友誼及協助。

此次曼哈頓台灣文化黑潮計畫打破藝術與生活界線，讓紐約人在日常生活中與台灣藝術不期而遇，表演藝術方面有雲門舞集創辦人林懷民將重返紐約對談、國家交響樂團與TBT泰武古謠傳唱首度同台交織當代原民聲響、「台灣之夜」新生代歌手則將席捲中央公園夏日舞台；視覺藝術方面，將邀請塗鴉藝術家進駐布希維克街頭藝術節（Bushwick Collective）留下台灣印記。

此外，變裝皇后妮妃雅將率團以檳榔西施元素參與紐約同志大遊行；翃舞製作則將呈獻經典舞作《羽人》紐約首演；還有紐約獨立藝術電影院Metrograph將播映李安、蔡明亮等導演作品，展現台灣電影跨世代穿透力。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中