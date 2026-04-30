【藝術文化】紐文35週年推曼哈頓台灣文化黑潮 接力展演讓紐約看見「台灣上奅」

「Taiwan POP」將在紐約推出多項展演活動。文化部長李遠（後排左4）、AIT代理處長梁凱雯（後排右5）與參與演出團體及藝術家合影。

（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕今年是文化部駐紐約辦事處台北文化中心35週年，適逢美國250週年建國，因此，文化部將自5月起在紐約推出「Taiwan POP台灣上奅—曼哈頓台灣文化黑潮」計畫，以長達5個月、在紐約多點式的活動，期盼讓更多美國人看見台灣文化的多元魅力。

文化外交大使a-We將以「街頭嘻哈」風在紐約亮相。

（文化部提供）

昨（29）日記者會特別邀請美國在台協會代理處長梁凱雯（Karin M. Lang）、美國紐約州貿易與外商投資駐台灣辦事處處長范齊勝（Jerome Balucan）、學術交流基金會執行董事那原道（Dr. Randall Nadeau）等人出席，與文化部長李遠共同宣告計畫正式啟動。

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Tina Banana將與妮妃雅等變裝皇后，以「台味華麗×檳榔西施」為題，參與2026年紐約驕傲遊行。（文化部提供）

李遠致詞時提到，聽梁凱雯處長說，在美國很多人搞不清楚中國文化跟台灣文化有什麼差別。李遠認為，如果看到將於紐約陸續登場的系列展演，「她會發現台灣文化是不太一樣的。」

提到「台灣上奅」的「奅」，李遠幽默地說，最初他有點擔心是否過於吹噓，所以特別問了自己的AI好朋友「黑亞當」，AI告訴他這個詞彙很好，以英文呈現時，代表著high energy、bold、electric、explosive、stand out等非常刺激、正面、勇敢、脫穎而出的意思，也展現「台灣一直希望被看見」的企圖。

李遠說，適逢美國建國250週年，做為戰後世代，親眼看到美國人怎麼幫助台灣，後來更提供獎學金讓台灣學生到美國唸書，有很多人回來後，努力重新建設台灣，走到如今讓人驕傲的樣貌，因此，也期待藉「Taiwan POP」感謝美國對台灣一直以來的友誼及協助。

此次曼哈頓台灣文化黑潮計畫打破藝術與生活界線，讓紐約人在日常生活中與台灣藝術不期而遇，表演藝術方面有雲門舞集創辦人林懷民將重返紐約對談、國家交響樂團與TBT泰武古謠傳唱首度同台交織當代原民聲響、「台灣之夜」新生代歌手則將席捲中央公園夏日舞台；視覺藝術方面，將邀請塗鴉藝術家進駐布希維克街頭藝術節（Bushwick Collective）留下台灣印記。

此外，變裝皇后妮妃雅將率團以檳榔西施元素參與紐約同志大遊行；翃舞製作則將呈獻經典舞作《羽人》紐約首演；還有紐約獨立藝術電影院Metrograph將播映李安、蔡明亮等導演作品，展現台灣電影跨世代穿透力。

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