【藝術文化】第2屆台北戲劇獎入圍名單揭曉 吳靜吉獲特別貢獻獎 水中之屋獲6項提名

吳靜吉獲第2屆台北戲劇獎特別貢獻獎。 （台北市文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市政府文化局主辦的劇場年度盛事「台北戲劇獎」，於昨（29）日正式公布第2屆入圍名單。記者會由陳家逵主持，並由評審委員會總召集人劉若瑀、資深演員金士傑、鍾欣凌與郭子乾共同揭曉。本屆共計有65個劇團、96件作品報名，總獎項報名數達899件，最終選出30件入圍作品，涵蓋22齣戲劇與8齣音樂劇，共計70項提名。

第2屆台北戲劇獎入圍名單昨日公布。左起為演員郭子乾、鍾欣凌、本屆戲劇獎總召集人劉若瑀、台北市文化局長蔡詩萍、演員金士傑及陳家逵。 （記者胡舜翔攝）

本屆入圍作品展現台灣劇場的高度活力，其中台南人劇團《水中之屋》囊括最佳戲劇、導演、編劇、戲劇類男演員及舞台、燈光設計等6項提名，在各項技術與創作獎項中表現亮眼。音樂劇方面，則由嚎哮排演《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》以5項提名領跑；此外，莎士比亞的妹妹們的劇團《女王的名字》、綠光劇團《八月，在我家》及笨鳥工作室《嫌疑犯X的獻身》亦各獲5項提名，展現出原創新作與經典改編並陳的多元樣貌。

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本屆「特別貢獻獎」頒予對台灣劇場與藝術教育影響深遠的吳靜吉博士。評審團總召集人劉若瑀表示，吳靜吉博士自1970年代起接手耕莘實驗劇團（蘭陵劇坊前身），引進實驗劇坊訓練方法，不僅啟蒙了1980年代小劇場運動，更培育無數劇場團隊。針對本屆評選過程，劉若瑀笑稱入圍討論相當激烈，評審們專業且毫不保留地表達觀點，充分體現劇場界的多元文化。

為因應專業分工，本屆獎項由11項擴增至15項，將「最佳劇場設計獎」細分為舞台、燈光、服裝及影像聲音設計4項，並增設「音樂劇傑出創作者獎」。初審階段的「看戲觀察團」也擴編至60位，加入各行各業觀眾代表，使評選視角更具代表性。第2屆台北戲劇獎頒獎典禮將於7月6日晚間於北藝中心球劇場舉行，屆時將揭曉最終年度得獎名單。

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