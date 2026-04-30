【藝術文化】第10屆亞洲藝術雙年展11月登場 聚焦邊緣視角與連結

藝術家普里哈特莫科．墨基（左起）、梅塔．梅莉達、策展人呂佩怡、藝術家林介文、國美館長陳貺怡、印尼藝術團隊鱷魚背成員安嘉莉．娜妍吉塔與恩卡．科馬里亞。（國美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣美術館主辦的「2026亞洲藝術雙年展」，預計於今年11月7日正式開展。昨（29）日舉行記者會，正式公布本屆展題「Mrahul Tminun．共織．Co-Weaving」，並揭曉首波參展藝術家名單。國美館館長陳貺怡表示，2026年對亞雙展而言是邁入第10屆的指標性年份，本屆回歸台灣自身脈絡，邀請呂佩怡擔任策展人，透過原民文化中的「編織」概念，重新思考人與世界、歷史之間的連結。

陳貺怡指出，太魯閣族語「Mrahul Tminun」意指人群聚集並共同編織的行動。策展人呂佩怡強調「策展實踐即是一種編織」，她主張將亞洲視為彼此交織的關係場域，並聚焦於主流藝術領域容易忽略的女性、原住民與酷兒等邊緣視角。

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本屆預計邀請30餘組藝術家參與，首波名單包含林介文、梅塔．梅莉達（Meita Meilita）及印尼團隊鱷魚背（Gegerboyo）等創作者，其中，台灣藝術家林介文的實踐正是展題「共織」的靈感來源，她將在大廳展出〈晒海〉、〈織山〉與新作〈曝地〉；印尼藝術家梅塔．梅莉達則延續與花蓮新社部落噶瑪蘭族阿嬤的合作，透過刺繡與口述歷史留存記憶；印尼藝術團隊鱷魚背則以印尼與台灣重疊的殖民歷史為靈感，進行大型現地創作。

本屆亞雙展展現多樣的協作形式，強調藝術家的配偶、家人或社群系統共同參與作品生成的「關係」位置，國美館期望透過這場跨地域的藝術實踐，持續擴展台灣在亞洲與國際藝術領域的影響力。

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