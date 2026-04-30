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【自由副刊】江洽榮／纏腳
◎江洽榮
◎江洽榮
伯公身材五短，伯婆卻纖細高（身兆），纏小腳，走路弱不禁風，搖曳生姿。
伯公愛極伯婆，揹她上山下海。別人夫妻形影不離是一左一右，他倆一上一下。
請繼續往下閱讀...
然而走不動的伯婆卻比伯公早走十多年。
伯公意志消沉，糖尿也不控制，被截肢，左膝以下和他的眼神一樣，空了。
不知幸還不幸，他依舊健朗。
他常來找我，抱怨失眠，希望開些藥。
「活咧創啥？不如來睏，看敢會夢著你伯婆無？」
如此數月，他怒氣沖天登門興師問罪：「阿榮！你哪會當騙伯公，你這啥物安眠藥啊？伯公一擺食三、四十粒，哪會攏袂死啊？」
他最不想要的就是維他的命。我給的，全是。
花了一段時間伯公終於如願。
靈堂裡，他笑得安祥。
他生前跟我說：「還好你伯婆纏腳，不然到了那邊，截肢的我怎麼追得上？」●
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