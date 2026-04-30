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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】江洽榮／纏腳

2026/04/30 05:30

◎江洽榮◎江洽榮

◎江洽榮

伯公身材五短，伯婆卻纖細高（身兆），纏小腳，走路弱不禁風，搖曳生姿。

伯公愛極伯婆，揹她上山下海。別人夫妻形影不離是一左一右，他倆一上一下。

然而走不動的伯婆卻比伯公早走十多年。

伯公意志消沉，糖尿也不控制，被截肢，左膝以下和他的眼神一樣，空了。

不知幸還不幸，他依舊健朗。

他常來找我，抱怨失眠，希望開些藥。

「活咧創啥？不如來睏，看敢會夢著你伯婆無？」

如此數月，他怒氣沖天登門興師問罪：「阿榮！你哪會當騙伯公，你這啥物安眠藥啊？伯公一擺食三、四十粒，哪會攏袂死啊？」

他最不想要的就是維他的命。我給的，全是。

花了一段時間伯公終於如願。

靈堂裡，他笑得安祥。

他生前跟我說：「還好你伯婆纏腳，不然到了那邊，截肢的我怎麼追得上？」●

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