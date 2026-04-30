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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．愛讀書】《出太陽》

2026/04/30 05:30

《出太陽》 楊富閔著，九歌出版《出太陽》 楊富閔著，九歌出版

楊富閔著，九歌出版

楊富閔（1987-）散文新作《出太陽》收錄七十餘篇千字的輕巧小品，延續其長期以台南為書寫核心的創作脈絡。在他筆下，敘事者彷彿重返童騃，以日日皆新的眼界巡視院埕、親族與鄉間日常，讓陽光底下的尋常事物生出趣味。作者一方面回溯童年記憶，描繪地方生活的質地；另一方面也將目光轉向當代台南的變化，從交通建設、科學園區到城市發展的輪廓，呈現個人生命與地景變動交織的軌跡。書中亦可見其對自我養成的再認識，包括如何以閱讀與書寫建構一套屬於自己的「歷史課」，一路寫至及長的文學初心與創作思索，並在時間推移中持續調整面對世界的位置。相較過往作品，書中多了一層內在的探問，偶爾觸及童年孤獨與成長過程中的感受，使敘述在明亮之外帶有隱微的陰影。楊富閔透過追憶，將個人漸漸成形的生命經驗與故鄉變動緊密交織。那份對台南無法放手的深情，讓故鄉在細碎觀察中與他共同長成截然不同的模樣，文字逐漸累積出日誌與地誌交融的質地。童年與現時並行，城市與記憶互映，台南在他反覆回望中，呈現豐富層次。（小浮萍）

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