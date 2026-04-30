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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．四季好食】配料變主料 吃出好味道

2026/04/30 05:30

油塌青椒是配料變主料的下飯菜。油塌青椒是配料變主料的下飯菜。

文、圖／梁瓊白

炒馬鈴薯絲是配料變主料的下飯菜。炒馬鈴薯絲是配料變主料的下飯菜。

通膨的壓力，讓家庭主婦最有感的就是錢不經花了，以前帶個兩千元上菜場，有魚有肉有蔬菜的伙食夠吃上三、五天，如今兩千元根本買不了什麼菜，只能減少份量或是縮減品項。家庭主婦到了菜場都得精打細算，沒辦法，進帳的錢沒增加，要花的錢省不了，只能在菜錢上花心思。

買菜，有人是先想好要做什麼菜才去買材料，好處是一切都在計畫中，不會出現有主料沒配料、或是有配料找不出主料的尷尬；但如果是隨興地選購，什麼便宜買什麼，什麼材料看起來不錯就買什麼的情況下，就得隨機應變了。尤其當菜攤出現一小堆、一小籃計價的蔬菜，例如50元一堆的馬鈴薯、青椒、小黃瓜、四季豆，價格便宜、剛好品質又不錯的時候，應該都會買吧，雖然這些通常都是配料，偶爾沒有肉類搭配時，其實還是可以單獨做出口味。

例如馬鈴薯，通常是紅燒豬肉或牛肉的配料，單獨吃做法最多的是炸薯條或薯片，但如果將馬鈴薯削皮、切絲，並用鹽水清洗掉外皮的澱粉後，用爆香後撈除的花椒油炒的話，就是一道下飯菜了。清洗過的馬鈴薯炒出來的口感是脆的，除了提香的花椒粒，還有切小段的乾辣椒，調味只有鹽，但一定要加醋，50元4顆的馬鈴薯只用兩顆就能炒出一大盤，酸香開胃，是一道非常下飯的家常菜。

還有青椒，多是在菜肴中當配色用，很少單獨做成一道菜來吃，有人還特別不喜歡青椒的氣味。但如果剖開、去籽、每顆切成四等分長片後，用少許油煎，並且用鍋鏟按壓到外皮微焦、成虎皮狀的時候先盛出來，花點工夫把外皮的膜撕掉，然後回鍋加點醬油和少許糖燒得軟軟、透透的再盛出來，去了膜的青椒那味道無論是下飯、佐粥、吃麵可都是一絕。這麼便宜又好吃，還覺得它們只是配料嗎？

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