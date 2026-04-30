【家庭plus．親子會客室】自己跌倒 卻怪別人

圖／豆寶

文／新白

鄰居林阿姨家的孫子今年3歲，這幾天常看到他在門前溜著滑板車，來回奔跑，笑聲清脆。

昨日，我站在門口時，正巧看到他又在滑行。我注意到不遠處孩子的媽媽陪著，卻沒看到林阿姨的身影。孩子停下來時，我隨口問了一句：「奶奶呢？」他左顧右盼了一下，沒有回答，便又準備繼續往前滑。沒想到，就在他起步的瞬間，腳步一滑，整個人跌坐在地上，孩子放聲大哭，情緒瞬間爆發，還指著我喊：「都是妳跟我講話，害我跌倒！」那一刻，氣氛有些尷尬，場面也變得緊張。幸好，他的媽媽立刻上前安撫孩子，並沒有被片面的指控牽著走。

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事情很快平息，但我心裡卻浮現一絲感慨。孩子跌倒本是成長過程中再自然不過的事，然而這種把錯誤完全歸咎於他人的心態，如果不適時教導，未來在面對挫折時，便容易逃避自省，也難以學會承擔。

這樣的小插曲，提醒著我們：教孩子認識錯誤、面對責任，是比責怪更重要的事。唯有學會為自己的行為負責，孩子才能在人生的道路上，站得更穩、走得更遠。

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