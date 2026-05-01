【藝術文化】奈及利亞編舞家庫德斯首登台 《轉轉生》舞出身體循環記憶

編舞家庫德斯．奧尼奎庫（右1）與Q舞團出席北藝中心記者會，分享創作想法。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北表演藝術中心主辦的「北藝嚴選」節目之一，邀請奈及利亞編舞家庫德斯．奧尼奎庫（Qudus Onikeku）作品《轉轉生》（Re:INCARNATION），於5月2至3日在北藝中心球劇場演出。舞作以約魯巴文化為核心，結合音樂與視覺元素，回應身體、歷史與文化間的關係。

庫德斯出生於奈及利亞拉各斯，曾赴法國學習並發展創作，之後返鄉成立舞蹈中心，培育年輕藝術家。《轉轉生》即是源自與當地青年共同探索「身體記憶」的過程，歷時多年完成之作。他觀察到年輕世代在傳統與流行文化間建立新的表達方式，並融入當代編舞語彙。

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在全球討論黑人歷史與傷痛的脈絡中，庫德斯選擇關注另一種情緒：以舞作呈現身體所承載的記憶與感受。他指出，身體記得過去的經驗，也能保留情感層次，並希望藉由舞蹈建立一種持續前行的方式。

舞作共分為3段，第一段〈誕生〉以明亮色彩的服裝與群舞構成街頭氛圍，呼應拉各斯的城市景觀；第二段〈死亡〉，舞者身覆灰白塵土，逐步轉換為圖騰與流蘇裝束，動作帶有儀式意味；第三段〈重生〉舞者戴面具、身塗黑色彩繪，呈現回返祖源狀態，連結歷史記憶。整體編排透過服裝、動作與節奏的變化，建立生命循環的結構。

《轉轉生》從奈及利亞當代文化出發，融合街舞、流行音樂與時尚語彙，並延伸至約魯巴族的信仰觀。音樂由Olatunde Obajeun於現場演出，其將傳統「說話鼓」與電子、爵士元素結合，對應舞作時間層次，透過3個段落呈現循環概念，將傳統信仰轉化為舞台語言。演出詳詢OPENTIX。

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