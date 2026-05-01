【藝術文化】德國劇場大導魯賓回歸TIFA 再現名劇《不過就是世界末日》

克里斯多福．魯賓（右起）、柯琳娜．哈芙許、班傑明．利利於抵台記者會合影。（李毓琪攝，兩廳院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕德國劇場重量級導演克里斯多福．魯賓（Christopher Rüping）受TIFA台灣國際藝術節邀請，帶來獲獎名作《不過就是世界末日》，集結以該劇獲最佳男女主角的班傑明．利利（Benjamin Lillie）、瑪雅．貝克曼（Maja Beckmann），以及電影與劇場雙料影后柯琳娜．哈芙許（Corinna Harfouch），即日起至5月3日，在台北國家戲劇院演出。

魯賓被譽為當代歐洲劇場最具代表性的導演之一，長期與蘇黎世劇院及柏林德意志劇院合作。《不過就是世界末日》改編自法國劇作家尚．呂克．拉高斯（Jean-Luc Lagarce）於1990年代創作的同名劇本，更曾改編為電影並獲坎城影展評審團大獎。故事描繪一個離家12年的成功男子班雅明，在罹絕症生命將盡之際返家，想與家人深情告別，卻因階級與性傾向的差異，使他與家人間的距離逐漸擴大。

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魯賓延續其標誌性創作手法，將舞台機制直接暴露於觀眾視野之中，燈光、攝影機與場景轉換不再隱藏，加上即時影像投影，使角色細微的表情與情緒被放大呈現，成為重構觀看方式的核心工具，「它讓我們切割時間，也讓觀眾進入角色的內在狀態。」魯賓表示：「班雅明最初沉浸在家作為記憶之所，無情的孤獨感讓沉默成為情感深淵，我們透過這種凝視揭示家人間無以名狀的裂痕。」詳詢OPENTIX。

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