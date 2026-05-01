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【藝術文化】跨時代感知的物質見證 北美館典藏研究展「物質世界」登場

2026/05/01 05:30

北美館「物質世界」展以橫跨90年的典藏品，回應物質如何塑造的當代人生活感與想像。（記者董柏廷攝）北美館「物質世界」展以橫跨90年的典藏品，回應物質如何塑造的當代人生活感與想像。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北市立美術館推出典藏研究展「物質世界」，即日起至8月16日於2樓展覽室展出，由館內助理研究員馮馨策畫，以館藏為基礎，集結29位不同世代藝術家，共展出87件多種媒材作品；創作年代自1936年至今，包含3件全新委託製作與多件首次公開的典藏作品。

北美館表示，「物質世界」回應從農業轉向工商社會後，物質生產與流通對生活環境與社會樣態的影響；策展脈絡亦呼應社會學家布希亞等學者的討論，將物質視為影響行動與感知的重要媒介，而非單純的消費對象。

展場依由外而內的敘事路徑分為4個子題，首展區從物質消費與其機制出發，延伸至居所與城市經驗，透過李明學、白景瑞、何德來與黃銘昌等人的作品，回應日常經驗亦強調媒材的物質性；第2展區為物件的轉化與想像，以黃文浩、賴九岑等人作品，討論符號與意義的距離；第3展區關注人與物的關係，日下淳一、張照堂、周育正等人的作品，探索個體經驗中物質的記憶轉印；第4展區回到感知，呈現物質如何影響觀看，其中李傑全新委託作品《People hate you for a reason》結合聲音與影像，在不織布地毯、不鏽鋼板與膠帶等材料上投影，觀眾能移動、改變觀看角度，形成多重媒介交錯的體驗，進而思考物質如何延展知覺。

北美館說明，「物質世界」展覽透過大量且珍貴的館藏作品，重新梳理不同世代藝術家如何回應物質、媒介與生活經驗的轉變，也凸顯典藏作品作為時代感知與社會樣貌見證的重要性。詳詢北美館官網。

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