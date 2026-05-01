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【藝術文化】「新美花嘿噴？」展覽 繁花轉譯城市風貌

2026/05/01 05:30

【藝術文化】「新美花嘿噴？」展覽 繁花轉譯城市風貌A3展間「生成之花」由新媒體藝術家吳哲宇，運用演算法生成即時變化的數位花海。
（圖由新北市文化局提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕由新北市府策畫、新北市設計中心與新北市文化基金會打造的「新美花嘿噴？」展覽，即日起至8月16日在新北市美術館新美聚場展出，以「設計轉譯」為核心，將新北日常生活地景、產業與文化片段轉化為具象符號，透過互動裝置、演算藝術與氣味設計，帶領民眾以嶄新視角認識這座城市。

新北市文化局指出，「新美花嘿噴？」展名取自英文 「What happened?」諧音，以幽默提問開啟探索之旅，邀請觀眾在體驗中，感受多元的城市風貌。本次展覽呼應季節轉換，以「花」為載體，將城市的生活軌跡與文化記憶加以採集與轉譯，引導民眾從不同層次感受城市美學的豐富樣貌。

展覽由A5展區「新北符號學」揭開序幕，地景、產業與飲食記憶化為可互動的符號裝置，結合AI技術生成觀眾專屬的數位分身；A3「生成之花」由新媒體藝術家吳哲宇運用演算法，製作即時變化的數位花海，每一刻皆獨一無二；A6「花現製造所」則邀請民眾親手創作「新北花束」，將城市記憶轉化為生活物件。

A4「花香實驗室」則攜手在地品牌「璞草園」，以茶香與木質調構築新北氣味，結合永續紙材，打造視覺與嗅覺的交織體驗；A2展區「掌花READY……GO！」以「身體即媒介」為概念，邀觀眾揮舞雙手，讓身體成為設計轉譯的一部分。現場另有餐飲與選物快閃店，詳詢新北市文化基金會臉書粉專。

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