【自由副刊】 劉昌豪／掛齒

◎劉昌豪

◎劉昌豪

拆除矯正器的瞬間，以為從此告別永不饜足的口欲期，還來不及慶幸終於卸下齒面前那排金屬閘門和鋼線，舌頭上下一竄，卻立刻察覺一股鋸齒狀的紋理與異樣的冰冷觸感。經牙醫一番解說，才知今後，上下門牙後方將如封印般，黏上兩片固定式維持器。牙醫還吩咐幾天以後，要回診領取搭配的穿戴式維持器。

固定式維持器以樹脂黏附在齒列後方，一如移植後的器官，無法隨意取下。穿戴式維持器在矯正完成後的一年，僅在吃飯時間可以取下，三餐飯後須立刻刷牙，好套上那透明鎧甲。幾次飯後未即時戴上維持器，不過放任它一、二小時，穿戴時便感受到明顯的阻力，需用點力氣，才重又將那恣意歪斜的齒列，框回正軌。

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維持器三百六十五天日日都須佩戴，無週休二日，亦無國定連假。不光出國、旅遊得收進託運行李，於醫院值過夜班時亦須於睡前佩戴。記得剛矯正完不久，我受徵召入伍。軍營制式的行程中，有備膳、用膳、洗碗、清理廚餘，卻漏了三餐飯後刷牙，就怕口腔衛生非長官認證的美德？幾個齒歪嘴斜的同袍揪團，總算鼓足勇氣，報告中隊長，愛國好男兒接受矯正、端正歪風，餐餐都需刷牙，中隊長本還不信，見我從牙上取下一滿是唾液、菌斑的透明矯正器，隨手招來一派勤務役男替我弄了把牙刷，揮一揮令旗，趕我刷牙去了。

維持器儘管透明，可戴著的時候，舌頭與上下顎之間，仍會隔著一層不算薄的樹脂。說話時，舌尖與硬顎的相對位置、出力方式，都因那幾毫米的距離全然改變。記得最初穿戴的幾日，同事見我連句像樣的話都講不清楚，忙問我是不是中風了，抄起手機，差點沒把救護車叫來。偏偏身在出一張嘴的行業，每見客戶前，我都得將維持器取下，就怕對方聽見我一口大舌頭，原先建立的信任全失。多年累積的專業，全敗在一張不受控的嘴上。主管若不為此瞋目切齒，也怕是被競爭對手給笑掉大牙。

一年後，維持器雖只剩睡前需要穿戴，但穿脫的間隔若超過十二小時，牙根、牙齦俱會再次浮現如矯正初期的痠痛感。曾聽聞有人在矯正後幾年開始鬆懈，維持器有一搭沒一搭地戴。不出幾週，牙齒竟徹底長歪，再無法套上維持器，只好預約二次矯正，含淚掏出數十萬，還得重新經歷一切痠痛與不便，學個沒齒難忘的教訓。

維持器的佩戴，不若矯正般有表定的計畫與年限。一如進了職場，終其一生都得在人前戴上社會化的面具，將扭曲、醜陋的那面，暗藏於無人的夜裡。記得某次至友人家中過夜，見平日齒列工整的清秀臉龐，晚飯過後，竟多了兩片不鏽鋼維持器。一問之下，才知他原來矯正多年，齒列雖已固定，每週仍有幾天須於睡前佩戴──多少曾接受牙齒矯正者，人前的生活伶牙俐齒，人後卻暗藏一副拆卸式鋼牙──正因為這件小事不足掛齒，當我真正看見認識多年的友人戴上維持器的面目，才驚覺自己對一個人的了解，永遠不嫌多。

矯正以後追蹤了數年。門牙後方的固定維持器，因為經常卡菜渣而致蛀牙頻仍，便依著牙醫的建議，提早拆除。

至於穿戴式的維持器，怕是得在往後的每個夜裡，垂掛於唇齒之間，如義肢、助聽器一般，偽裝成體內的一具器官，伴著這副日益衰老的身軀，誓要共度餘生。●

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