【自由副刊．愛讀書】 《紐約的雨：卡繆旅行札記》

《紐約的雨：卡繆旅行札記》

卡繆著，吳錫德譯，允晨文化出版

卡繆著，吳錫德譯，允晨文化出版

人生短暫只有四十七歲的卡繆（Albert Camus，1913-1960），寫了多本小說、散文、劇本、評論、札記，本書即為他的旅行札記，收錄十六篇作品，選取自不同的集子，橫跨1935至1957年的二十年間，也就是選到他得諾貝爾獎的1957當年，可說是文學生命歷程中精華的進程。從年輕時就喜歡旅行，以遊記銜接思考與文學創作，這些札記記載不同國家的遊歷經驗。卡繆將旅行看成精神考驗，認為旅行幫忙找回自己，因此可以讀出他在遊記中充滿情感地對所見所聞做深刻的思考反映。形式不拘長短，有的是簡短的感懷，有些篇章較長，甚至有濃厚的小說味，但皆觀察仔細、文詞優美、感性深刻。〈紐約的雨〉是其中一篇，寫於1947年，彼時來紐約，雨中的紐約在他眼中有強烈的力道，而鋼鐵和水泥的氣味，漫無章法的建築物，也令人孤寂至極。如此對形象引發的感性抒情處處，值得細細品味。

（魯雅）

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